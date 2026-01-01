Un clignement d’yeux, 10 mois de dissociation et on y est. Il est déjà l’heure de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. Toute l’équipe de Gameblog vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Que 2026 vous apporte des expériences mémorables, des heures de jeu, sans trop de bugs, qui vous font oublier le reste du monde pendant 48h d’affilée, et quelques exploits à raconter autour d’un café ou d’une pizza, selon l’heure.

2025, c’était… quelque chose. Un tourbillon de sorties, de ratés, de licenciements, de retards et de quelques pépites dont on parlera encore dans quelques années. Et Clair Obscur Expedition 33 et son incroyable histoire, indissociables de l’année qui vient de s’écouler. Une année de transition vers un futur incertain, avec des géants comme Microsoft qui semblent avoir perdu leur ligne éditoriale, le destin de Warner Bros. Games toujours flou, et l’IA générative qui s’invite dans les jeux et les studios. Peut-être qu'on n’aura plus assez de RAM pour jouer à The Witcher 4... Mais bon, on aura aussi GTA 6, Marvel’s Wolverine, Resident Evil Requiem, Pokemon Pokopia, Forza Horizon 6 et peut-être le retour de Fable après 15 ans. Autant dire que 2026 s’annonce anthologique.

On vous souhaite tout le meilleur pour les 365 prochains jours. Que vous puissiez trouver le temps de dévorer toutes les futures sorties, d’enfin attaquer ce jeu qui trône dans votre backlog depuis cinq ans, que vous fassiez plein de découvertes qui vous marqueront, vous émerveilleront, vous toucheront, mèneront à de belles rencontres, et surtout, vous rappelleront pourquoi on aime tous le jeu vidéo.

Malgré les hauts et les nombreux bas de 2025, nous voulions vous remercier de nous accompagner chaque année dans ce quotidien un peu chaotique qu’est celui d’un média jeu vidéo. Un immense merci de continuer à nous suivre alors que l’on se démène entre notre lutte contre Google et notre envie toujours aussi vive de vous proposer des articles de qualité, des tests plus approfondis, plus d’interviews et des rendez-vous consacrés à la scène indépendante. L’an dernier, je faisais le parallèle entre notre parcours et un roguelike. On n’a pas toujours l’impression d’avancer, mais chaque échec nous permet de recommencer avec un peu plus d’expérience, de nouveaux passifs et une stratégie différente.

On espère que vous sentirez bientôt les changements, et que vous avez apprécié les quelques contenus publiés pendant cette période festive. Nous aurons tout le temps d’en reparler tranquillement dans le bilan de l’année de la rédac, et surtout de vous partager nos attentes pour 2026. C’est donc parti pour une nouvelle run, ponctuée par des articles écrits par des humains, pour des humains (et un peu pour Google parfois, c'est le jeu). On espère que celle-ci sera bonne pour vous.