Hormis l’adaptation Telltale, le jeu vidéo et Game of Thrones s’entendent aussi bien que les Lannister et les Stark. La licence a en effet enchaîné les jeux oscillant entre le mauvais et le moyen, au point que George R. R. Martin a lui-même réagi à leur réception médiocre en souhaitant que les jeux Game of Thrones soient confiés à un studio capable de construire une histoire captivante. La réponse de Warner Bros. : des jeux mobiles à foison, rapidement fermés. Mais l’aube d’un nouvel espoir se lève pour les joueurs avec Game of Thrones: War for Westeros, qui dévoilera officiellement son gameplay lors de la Gamescom 2026.

Game of Thrones War for Westeros va dévoiler son gameplay

Il aura fallu attendre un petit moment, mais le jeu de stratégie en temps réel inspiré de la saga de George R. R. Martin est enfin prêt à sortir du bois. Playside a en effet confirmé que Game of Thrones War for Westeros présentera son gameplay lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026, la conférence prévue le 25 août prochain à 20h, heure française. Le studio a d’ailleurs offert une petite mise en bouche aux fans qui se sentaient déjà orphelins de la licence, quelques jours seulement après la fin de la saison 3 de House of the Dragon. On y découvre notamment une armée Lannister fièrement vêtue de rouge et bannières au vent, fonçant droit vers les troupes Stark. Jusqu’à ce qu’un énorme dragon vienne soudainement assombrir le ciel et lâcher un petit Dracarys des familles.

Un petit aperçu spectaculaire, qui affiche assez clairement les ambitions du RTS Game of Thrones. War for Westeros permettra en effet de contrôler plusieurs factions et les grandes maisons emblématiques des Sept Couronnes, dont les Targaryen, les Lannister, les Stark ou même l’armée du Roi de la Nuit. Naturellement, chaque camp aura ses propres unités, héros, capacités, formations et tactiques, avec des personnages emblématiques comme Tywin, Jon Snow ou encore Daenerys Targaryen pour mener à bien les opérations.

Mais pour s’emparer du Trône de Fer, il faudra également savoir manier la diplomatie, en nouant des alliances parfois improbables. Rappelons au passage que Game of Thrones: War for Westeros sera jouable en solo comme en multi, histoire de pouvoir trahir vos amis en toute impunité. Rendez-vous donc le 25 août pour découvrir réellement ce que le jeu, attendu courant 2027 sur PC, aura dans le ventre.

Bande-annonce en anglais

En plus de Game of Thrones War for Westeros, les autres jeux confirmés pour la Gamescom 2026

War of Westeros ne sera que l’un des jeux qui animera la soirée d’ouverture de la Gamescom 2026. Quelques titres ont déjà été confirmés par Geoff Keighley et ses partenaires, dont FF7 Revelation ou encore le DLC de The Witcher 3, Songs of the Past. Voici pour mémoire tous les jeux confirmés pour la Gamescom 2026 et sa conférence :

Opening Night Live

METRO 2039

FF7 Revelation

Game of Thrones War of Westeros

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

AION 2

CINDER CITY

Project Bonfire

Salon