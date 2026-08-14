Game of Thrones: War for Westeros, le prochain jeu officiel et particulièrement prometteur, donne rendez-vous aux fans des livres et de la série très prochainement.
Hormis l’adaptation Telltale, le jeu vidéo et Game of Thrones s’entendent aussi bien que les Lannister et les Stark. La licence a en effet enchaîné les jeux oscillant entre le mauvais et le moyen, au point que George R. R. Martin a lui-même réagi à leur réception médiocre en souhaitant que les jeux Game of Thrones soient confiés à un studio capable de construire une histoire captivante. La réponse de Warner Bros. : des jeux mobiles à foison, rapidement fermés. Mais l’aube d’un nouvel espoir se lève pour les joueurs avec Game of Thrones: War for Westeros, qui dévoilera officiellement son gameplay lors de la Gamescom 2026.
Game of Thrones War for Westeros va dévoiler son gameplay
Il aura fallu attendre un petit moment, mais le jeu de stratégie en temps réel inspiré de la saga de George R. R. Martin est enfin prêt à sortir du bois. Playside a en effet confirmé que Game of Thrones War for Westeros présentera son gameplay lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026, la conférence prévue le 25 août prochain à 20h, heure française. Le studio a d’ailleurs offert une petite mise en bouche aux fans qui se sentaient déjà orphelins de la licence, quelques jours seulement après la fin de la saison 3 de House of the Dragon. On y découvre notamment une armée Lannister fièrement vêtue de rouge et bannières au vent, fonçant droit vers les troupes Stark. Jusqu’à ce qu’un énorme dragon vienne soudainement assombrir le ciel et lâcher un petit Dracarys des familles.
Un petit aperçu spectaculaire, qui affiche assez clairement les ambitions du RTS Game of Thrones. War for Westeros permettra en effet de contrôler plusieurs factions et les grandes maisons emblématiques des Sept Couronnes, dont les Targaryen, les Lannister, les Stark ou même l’armée du Roi de la Nuit. Naturellement, chaque camp aura ses propres unités, héros, capacités, formations et tactiques, avec des personnages emblématiques comme Tywin, Jon Snow ou encore Daenerys Targaryen pour mener à bien les opérations.
Mais pour s’emparer du Trône de Fer, il faudra également savoir manier la diplomatie, en nouant des alliances parfois improbables. Rappelons au passage que Game of Thrones: War for Westeros sera jouable en solo comme en multi, histoire de pouvoir trahir vos amis en toute impunité. Rendez-vous donc le 25 août pour découvrir réellement ce que le jeu, attendu courant 2027 sur PC, aura dans le ventre.
En plus de Game of Thrones War for Westeros, les autres jeux confirmés pour la Gamescom 2026
War of Westeros ne sera que l’un des jeux qui animera la soirée d’ouverture de la Gamescom 2026. Quelques titres ont déjà été confirmés par Geoff Keighley et ses partenaires, dont FF7 Revelation ou encore le DLC de The Witcher 3, Songs of the Past. Voici pour mémoire tous les jeux confirmés pour la Gamescom 2026 et sa conférence :
Opening Night Live
- METRO 2039
- FF7 Revelation
- Game of Thrones War of Westeros
- The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past
- AION 2
- CINDER CITY
- Project Bonfire
Salon
- Gears of War: E-Day
- Fable
- METRO 2039
- Halo: Campaign Evolved
- Minecraft Dungeons II
- Forza Horizon 6
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- STAR WARS Zero Company
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- Turok: Origins
- Castlevania: Belmont's Curse
- Alien Deathstorm
- Crowsworn
- Valor Mortis
- Armatus
- Bad Magpie
- Genigods: Nezha
- Terrible Lizards
- Alien: Isolation 2
- Stranger Than Heaven
- Persona 4 Revival
- Total War: Warhammer 40,000
- Total War: Warhammer III – Lords of the End Times
- Metaphor: ReFantazio
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Sonic Pico Park
- Dragon's Dogma II: Dark Arisen
- Mega Man: Dual Override
- Onimusha: Way of the Sword
- Street Fighter 6
- Pokémon Pokopia
- Nintendo Switch Sports Resort
- Splatoon Raiders
- 007 First Light
- EA Sports FC 27
- Orbitals
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Dragon Ball Xenoverse 3
- The Blood of Dawnwalker
- Rayman Legends Untold
- Un projet PUBG non annoncé
- NO LAW
- Project ZETA
- Age Twisters
- TARAE: The Unbound
- Honkai: Nexus Anima
- Petit Planet
- Tides of Annihilation
- Sea of Remnants
- ARK: Survival Ascended
- For The Stars
- Bellwright
- Honeycomb: The World Beyond