Game of Thrones War For Westeros a profité de la nouvelle édition de la Gamescom pour se montrer à nouveau afin de voir s'il est en mesure d'être un nouveau roi du STR.

Présenté pour la première fois lors du Summer Game Fest de l'année dernière, Game of Thrones War For Westeros a donc profité de la Gamescom 2026 pour se présenter de nouveau au public via l'entremise de l'Opening Night Live, la cérémonie d'ouverture du salon allemand. Alors que sa précédente apparition n'avait été que sous la forme d'une bande-annonce cinématique, on a cette fois eu également droit à du gameplay, mais aussi à une fenêtre de sortie pour son invasion de notre monde.

Game of Thrones War For Westeros se montre plus en détails à la Gamescom 2026

Développé et édité par PlaySide, à qui l'on doit également Kill Knight, Game of Thrones War For Westeros se présente comme un jeu de stratégie officiel prometteur. À l'instar de titres comme les Total War, il nous propose en effet de prendre la tête de grandes maisons emblématiques de l'univers de George R.R. Martin, voire les fameux Marcheurs Blancs, de rallier des héros comme Jon Snow, Jamie Lannister et tant d'autres, et de réécrire l'histoire des Sept Couronnes, afin d'espérer briquer le Trône de Fer.

Non content de se montrer fidèle aux codes de la licence, Game of Thrones War For Westeros entend aussi plaire aux fans de la série en reprenant les traits des acteurs de celle-ci pour représenter leurs personnages en jeu. Outre la gestion de maisons comme les Stark, les Lannister, les Targaryens ou encore les forces du Roi de la Nuit, le titre va également proposer des batailles épiques où il faudra diriger infanterie, cavalerie, engins de siège et créatures magiques comme des géants ou des dragons.

Une fenêtre de sortie pour ce nouveau jeu de stratégie très prometteur

Si vous avez aimé la trilogie Total War Warhammer en attendant la version Warhammer 40,000, Game of Thrones War For Westeros pourrait donc totalement vous séduire. La bande-annonce n'a cependant pas profité de l'occasion pour donner une date de sortie exacte. Le titre de PlaySide, et la conquête des Sept Couronnes, démarrera donc cependant courant début 2027, mais uniquement sur PC.

Source : YouTube