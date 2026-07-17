Game of Thrones War For Westeros, le prochain gros jeu portant le nom de la célèbre saga de G.R.R. Martin, a fait le plein d'annonces attendues des fans, dont une fenêtre de sortie.

Présenté pour la première fois lors du Summer Game Fest de l'année dernière, Game of Thrones War For Westeros a publié sur sa page Steam un nouveau billet des développeurs visant à présenter divers aspects de ce STR sur le papier prometteur, mais aussi pour enfin préciser sa fenêtre de sortie. On sort la carte de Westeros pour analyser le plan de bataille plus en détail.

Enfin une fenêtre de sortie pour Game of Thrones War for Westeros

Développé et édité par PlaySide, Game of Thrones War For Westeros se présente comme un jeu de stratégie adaptant de façon plutôt prometteuse l'univers des œuvres de G.R.R. Martin et de la série HBO. Alors que sa première présentation n'avait été faite que sous forme de bande-annonce cinématique, le dernier billet en date des développeurs sur la page Steam du jeu partage plein de nouveaux détails. Le plus attendu se trouve à la fin et évoque la fenêtre de sortie du titre, qui vise donc début 2027, pour l'heure uniquement sur PC. PlaySide précise que ce choix leur permettra de « disposer du temps nécessaire pour proposer un STR digne des attentes des fans du genre et de Game of Thrones ».

De nouvelles informations prometteuses pour les fans de STR

Pour rappel, Game of Thrones War for Westeros nous permettra, comme son nom l'indique, de prendre la tête de grandes maisons emblématiques de l'univers de George R.R. Martin que sont les Stark, les Lannister, les Targaryen et même les fameux Marcheurs Blancs, afin d'espérer briguer le Trône de Fer. Pour cela, on pourra diriger des héros de chaque faction, comme Jon Snow ou Tywin Lannister, qui disposent de capacités uniques, comme le présente le billet des développeurs.

Des combats stratégiques et intenses

Outre de nouveaux détails sur les héros de Game of Thrones War for Westeros, le gros de nos forces se composera de diverses troupes. Sur ce point, PlaySide apporte une grande emphase sur la complémentarité des soldats à notre disposition, et de leur impact. De la cavalerie fera par exemple des ravages grâce au poids des chevaux, mais sera stoppée net par des lanciers. Chaque faction disposera par ailleurs d'unités « d'élite », comme par exemple les géants pour les Marcheurs Blancs, qui massacreront les troupes plus basiques.

Enfin, une dernière partie du billet des développeurs de Game of Thrones War for Westeros s'intéresse à la topographie des cartes. On devrait avoir droit à des représentations fidèles de lieux iconiques comme Port-Réal ou le Mur pour des batailles de siège, mais aussi des champs de bataille ouverts pour offrir des affrontements aux tactiques radicalement différentes selon le terrain. Le titre de PlaySide se présente donc sur le papier comme un STR de haute volée, qui semble s'inspirer de licences prestigieuses du genre comme Total War Warhammer ou Bataille pour la Terre du Milieu. Mais il faudra attendre début 2027, pour l'heure exclusivement sur PC, pour véritablement s'en rendre compte.

Source : Steam