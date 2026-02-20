Une fuite annoncerait une très belle surprise pour les joueurs fans de Game of Thrones, avec une énorme collaboration qui pourrait arriver dans une autre licence.

Depuis le mois de janvier, les fans de Game of Thrones peuvent découvrir une toute nouvelle série dans l'univers de la licence : A Knight of the Seven Kingdoms. Avec un nouveau duo de héros charismatiques et un certain amour de la joute, la série est même un petit carton. En revanche, du côté du jeu vidéo, on ne peut pas dire que les fans de l'univers de George R. R. Martin soient toujours bien lotis. On a justement une bonne nouvelle pour vous : une surprise pourrait arriver, à en croire de nouvelles fuites.

Bientôt une collaboration entre Game of Thrones et un géant du jeu vidéo ?

L'information nous vient du compte X de AdiraFNInfo, déjà coutumier des fuites autour de Fortnite. Le compte relaie en effet fréquemment des infos et rumeurs obtenues grâce au datamining des fichiers du jeu. Et il lui arrive très souvent de tomber juste. La dernière information en date du 19 février et concernerait justement Game of Thrones.

« Une collaboration Game of Thrones X Fortnite est en développement et arrivera bientôt ! », peut-on lire sur ce compte non-officiel. L'information proviendrait de l'analyse de certains fichiers du jeu, comme c'est souvent le cas avec ce genre de fuites. Mais il faut avouer qu'une telle fuite pourrait avoir du sens. Dernièrement, Fortnite a multiplié les collaborations avec des mastodontes de la pop culture. Les Simpsons, South Park, The Office, Squid Game... Il ne serait donc pas étonnant de voir Jon Snow ou Daenerys débarquer dans le battle royale d'Epic Games.

Pour l'heure, il faudra malheureusement se contenter de ce message posté par AdiraFNInfo, en attendant une éventuelle annonce officielle. Mais si cette rumeur s'avère être vraie, elle pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. En effet, quand la collaboration entre Fortnite et The Office avait fuité, il n'avait fallu attendre que quelques jours pour la voir débarquer officiellement sur les serveurs. Prenons donc notre mal en patience, et espérons que ce bon Tyrion soit de la partie si tout cela se confirme dans les semaines à venir. Oui bon, c'est comme ça, on a le droit d'avoir nos petits préférés.

Source : AdiraFNInfo