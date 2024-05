La série Game of Thrones s'enrichit d'un nouveau chapitre avec un préquel intitulé A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Cette nouvelle série dramatique de HBO, annoncée pour une sortie en 2025, est actuellement en cours de production, comme l'a confirmé Casey Bloys, responsable de HBO, lors de la présentation de Warner Bros. Discovery. Une belle nouvelle pour les fans de l'univers de GoT.

Une nouvelle série pour Game of Thrones

Se déroulant un siècle avant les événements de la série originale, A Knight of the Seven Kingdoms suit les aventures de Ser Duncan le Grand et de son écuyer, Egg. Ces deux héros improbables parcourent Westeros à une époque où la lignée Targaryen règne encore sur le Trône de Fer et où le souvenir des derniers dragons est toujours vivant.

L'intrigue se situe à une époque marquée par de grandes destinées, des ennemis puissants et des exploits dangereux, attendant ces amis. Ser Duncan, un jeune chevalier naïf mais courageux, sera incarné par l'ancien joueur de rugby Connacht, Peter Claffey, vu dans Bad Sisters, Wreck, Small Things Like These et la saison 3 de Vikings: Valhalla. Dexter Sol Ansell, connu pour son rôle de jeune Coriolanus Snow dans The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, interprétera Egg.

Reste à savoir si l'histoire de ces deux personnages sera suffisamment forte pour passionner les foules. Car pour une fois, on va très clairement s'éloigner de la politique et des enjeux globaux pour se concentrer sur quelque chose qui semble être beaucoup plus intimiste.

George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones, sera l'un des scénaristes et producteurs exécutifs de la série, aux côtés d'Ira Parker. Ryan Condal, showrunner de House of the Dragon, rejoindra également l'équipe de production exécutive avec Vince Gerardis, Owen Harris et Sarah Bradshaw. En plus de ce nouveau préquel, l'équipe de Game of Thrones se prépare à la sortie de la deuxième saison de House of the Dragon.