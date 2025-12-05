L’univers de Game of Thrones s’apprête une nouvelle fois à revenir sur le devant de la scène. Avec A Knight of the Seven Kingdoms, HBO change légèrement de ton et propose une histoire plus intime

HBO accélère la cadence. À quelques semaines de la sortie de A Knight of the Seven Kingdoms, la chaîne a révélé une dernière bande-annonce lors du CCXP au Brésil. De quoi rappeler que l’univers de Game of Thrones s’apprête à revenir, mais avec un ton et une approche très différents des séries précédentes.

Un récit plus intime au cœur de Westeros pour ce spin-off Game of Thrones

Cette nouvelle adaptation s’intéresse à une époque plus calme en apparence, mais toujours traversée par les tensions. L’histoire suit Ser Duncan le Grand, un chevalier encore idéaliste, et son jeune écuyer Egg. Ensemble, ils parcourent Westeros bien avant les événements de Game of Thrones. Et grâce à ce duo attachant, la série promet un regard plus humain sur un monde souvent dominé par les hautes sphères du pouvoir.

George R. R. Martin, très impliqué dans le projet, explique vouloir une série “au sol”, centrée sur la vie quotidienne d’un chevalier errant. Il évoque des tournois, des routes boueuses, des armures lourdes… bref, un Moyen Âge plus brut et plus réaliste que ce que l’on a l’habitude de voir dans l’univers de Westeros et Game of Thrones.

Une mise en scène plus physique, pensée pour l’immersion

Pour renforcer cette sensation, les équipes créatives ont mis l’accent sur la proximité avec les personnages. Le showrunner Ira Parker insiste sur ce choix, le spectateur sera constamment aux côtés de Dunk, dans l’effort, dans le bruit, dans la poussière. Et selon lui, certaines scènes de joute pourraient devenir parmi les plus impressionnantes filmées dans cet univers. Même au dessus de Game of Thrones.

Le tournage n’a pas été simple. Les acteurs évoquent des conditions parfois difficiles, avec de la boue, du froid et des décors entièrement construits en Irlande du Nord. Mais ces contraintes servaient un objectif clair : offrir une série plus authentique, où l’on ressent physiquement le poids de l’époque.

George R. R. Martin l’a rappelé : cette série ne cherchera pas à rivaliser en taille avec Game of Thrones ou House of the Dragon. Elle sera plus courte, plus concentrée, avec un ton plus doux-amère. Mais elle gardera l’ADN de Westeros : rien n’est jamais totalement sûr, personne n’est intouchable, et les grands destins se jouent souvent dans la poussière plutôt que dans les palais.

Source : HBO