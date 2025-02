Les projets autour de Game of Thrones ne manquent décidément pas, et voilà que se dévoile la possible préparation d'un gros jeu par un studio apprécié.

Pour l'heure, Game of Thrones n'a pas eu autant l'occasion de briller côté jeux vidéo que côté adaptations en séries. À part la série narrative de Telltale, nous avons en effet eu surtout droit sur ce terrain à des titres mobiles comme Kingsroad à venir cette année. La licence pourrait cependant dans un avenir plus ou moins lointain avoir droit à sa chance dans l'arène du AAA, en tout cas selon un récent rapport de Jason Schreier.

Une nouvelle saga serait en train de s'écrire pour Game of Thrones

En attendant la saison 3 de House of the Dragon et la série spin-off Dunk & Egg, entre autres adaptations à venir dans le vaste univers littéraire de George R.R. Martin, Warner Bros. Games entend également exploiter la lucrative licence Game of Thrones sur le plan vidéoludique. En proie au chaos depuis quelques temps, la branche gaming du géant américain a sérieusement besoin de se renflouer avec les énormes échecs qu'ont été Suicide Squad, MultiVersus et Quidditch Champions.

Nous apprenions ainsi que cela a entraîné d'importantes restructurations au sein de Warner Bros. Games, avec l'annulation ou le remaniement de nombreux projets. Parmi ceux-ci, on compterait le jeu Wonder Woman de Monolith bloqué dans l'enfer du développement, ou l'annulation d'un jeu Constantine. Pour se refaire un santé, le groupe prévoirait de « mettre le paquet » sur quatre licences : Mortal Kombat, Game of Thrones, Hogwarts Legacy et DC.

D'une part, Rocksteady travaillerait donc bien sur un nouveau jeu Batman Arkham solo après le fiasco Suicide Squad. De l'autre, Warner Bros. Montreal (Arkham Origins, Gotham Knights), apporterait son soutien sur le développement de Wonder Woman. En parallèle, il aurait proposé une « version 1.5 » de Gotham Knights, mais également sur un gros jeu estampillé Game of Thrones. En plus du MMO en préparation, nous pourrions donc avoir droit à un véritable titre AAA pour la franchise. Ce à condition que Warner Bros. Games accepte la proposition du studio montréalais. Si tel est le cas, il faudra cependant faire preuve de beaucoup de patience avant d'en voir la moindre couleur.

© HBO/Warner

Source : Bloomberg