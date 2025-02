En attendant d'avoir des nouvelles des nombreux autres projets à venir autour de Game of Thrones, Kingsroad nous revient suite à une récente phase de bêta fermée. Pour rappel, il s'agit d'un jeu développé par Netmarble à destination du PC et des plateformes Android et iOS. Celui-ci va placer son intrigue en plein dans celle de la série événement d'HBO, en nous mettant aux commandes d'un personnage inédit de notre création. L'adaptation vidéoludique se veut donc la plus fidèle possible au matériau original et le montre avec de nouveaux extraits.

Game of Thrones Kingsroad veut nous faire voyager dans Westeros

Malgré un titre ciblant principalement les plateformes mobiles, Game of Thrones Kingsroad semble vouloir faire de son mieux pour adapter d'une belle manière la série éponyme dont il s'inspire. Peu après la fin d'une phase de bêta fermée, son studio Netmarble illustre la chose en présentant sa vision de lieux emblématiques de la licence. Sur le compte X.com officiel du jeu, nous avons notamment droit à un aperçu de Châteaunoir, la forteresse de la Garde de la Nuit jouxtant le Mur, ou de Winterfell, la demeure ancestrale de la Maison Stark.

Un petit jeu digne de la saga originale ?

Côté gameplay, Game of Thrones Kingsroad se présente comme un Action-RPG. Nous y incarnons l'héritier de la Maison Tyre, un vassal de la Maison Stark. Nous pourrons créer notre propre personnage, et choisir entre trois classes : Reître (Mercenaire), Chevalier ou Assassin. Le titre va ensuite nous emmener en voyage à travers Westeros, à la rencontre de personnages iconiques de la franchise comme Jon Snow au Nord, ou encore Varys et la cour de Portréal.

Sur la route, Game of Thrones Kingsroad nous opposera à divers adversaires et créatures. Pour pimenter les choses, Netmarble s'est fendu de monstres inédits dans l'univers de George R.R. Martin, avec une fidélité toute relative. Il sera en effet question notamment d'affronter des... licornes, ou des cocatrix. La vidéo ci-dessous nous met également face à Drogon, le dragon de Daenerys. En attendant des nouvelles d'un potentiel nouveau jeu AAA estampillé Game of Thrones du côté de Warner Bros. Montréal ou le fameux MMO à venir, Kingsroad sortira plus tard dans l'année, sur PC et mobiles.

Sources : Kingsroad sur X.com ; IGN sur YouTube