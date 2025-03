En attendant les futurs film et séries à venir dans l'univers de Game of Thrones, le nouveau jeu attendu et s'inspirant de la série originale se laisse essayer avant l'heure.

Six ans après la conclusion quelque peu abrupte de la série phénomène Game of Thrones, Kingsroad, développé par Netmarble, propose aux fans d'y retourner au format vidéoludique, sur PC et mobiles. Avant sa sortie officielle, le titre s'offre justement un accès anticipé sur Steam, pour celles et ceux désireux de retourner en Westeros avec une histoire originale, mais bien ancrée dans la fresque du monument de HBO et des romans de George R.R. Martin.

Retour anticipé dans Game of Thrones avec Kingsroad

Après une démo gratuite le mois dernier sur Steam, l'Action RPG Game of Thrones Kingsroad passe à la vitesse supérieure avec cette fois le déploiement d'un accès anticipé sur la plateforme de Valve. Si l'on en croit Netmarble, cette phase durera environ 4 semaines, avant une sortie en 1.0 sur PC, iOS et Android. À noter toutefois que l'early access est conditionné par l'achat d'une des trois éditions suivantes : Standard à 24,99 euros, Deluxe à 49,99 euros et Ultime à 89,99 euros. Chaque édition s'accompagne naturellement de son lot de goodies bonus, et d'un certain montant d'une monnaie in-game.

S'agissant de son synopsis, Game of Thrones Kingsroad nous propose de revenir dans la saison 4 de la série éponyme. Nous y incarnons un héritier de la maison Tyre, une maison mineure du Nord, alors que l'Hiver vient et que la guerre gronde en Westeros. Nous pourrons en faire au choix un Chevalier, un Reitre ou un Assassin, qui explorera tout le pays, croisera des personnages iconiques de l'univers comme Jon Snow, Cersei Lannister, et bien d'autres. Il aura également une grande influence sur l'avenir de Westeros, illustré par un support sur le long terme par le studio Netmarble.

Pour l'heure, la page Steam de Game of Thrones Kingsroad affiche une moyenne d'évaluations « plutôt positives », avec 69% d'avis positifs sur environ 300 évaluations. Les joueurs apprécient globalement le gameplay proposé et son ambiance très respectueuse de l'œuvre originale. Jeu en partie mobile oblige, beaucoup critiquent cependant une monétisation assez prédatrice, avec de nombreux éléments dits « Pay to Fast » ou Pay to Win ». Reste à voir ce qu'il en ressortira lorsque Game of Thrones Kingsroad sera déployé en 1.0, a priori dans les prochaines semaines.

Source : Steam