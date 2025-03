Comme beaucoup d’autres éditeurs, Warner Bros a misé à fond de balle sur le live-service. Difficile cependant de s’approprier une tendance aussi volatile et concurrencée, là où de nombreux joueurs ont déjà leur petit préféré qu’ils ne sont pas prêts à quitter. Suicide Squad Kill the Justice League comme Multiversus ont tous deux été des échecs cuisants et l’entreprise doit maintenant se restructurer. Cela passera par la fermeture de Monolith Studio et l’annulation de leur jeu Wonder Woman, ainsi que de deux autres studios du groupe. Si l’avenir semble incertain à bien des égards, Warner Bros entend désormais se focaliser sur ses licences fortes, y compris Game of Thrones, qui pourrait bien avoir le droit à un jeu digne de ce nom prochainement.

Un gros jeu Game of Thrones dans quelques années ?

C’est en tout cas ce qu’affirme Jason Schreier, dont la réputation n’est plus à refaire. Que ce soit dans les colonnes de Bloomberg ou au micro du podcast Kinda Funny Gamescast, le journaliste le mieux informé de l’industrie a fait un tour d’horizon des projets en cours chez Warner Bros, même ceux qui attendent encore un feu vert, et des studios. On apprend ainsi que la branche canadienne, à qui l’on doit Arkham Origins et Gotham Knights, planche sur un nouveau jeu basé sur l’univers de Game of Thrones, sans que l’on ne sache s’il sera axé solo, coopération ou live-service. Seules informations à ce stade : ce serait un AAA et l’aval des grands patrons avant de passer pleinement en production se fait toujours attendre.

Si ce jeu Game of Thrones finit bien par être validé, il ne devrait pas arriver avant plusieurs années, puisqu’il n’en est qu’à sa phase conceptuelle. Il faut dire que le chemin jusqu’à cette éventuelle adaptation aura été semé d'embûches pour Warner Bros Montreal. Selon les informations de Schreier, la branche canadienne a vu plusieurs de ses projets être jetés à la poubelle.

Série Game of Thrones ©Warner Bros.

Une situation compliquée pour Warner Bros Montreal

À commencer par un jeu Suicide Squad solo et la fameuse suite de Batman Arkham Knight qui aurait suivi Damian Wayne, le fils du Chevalier Noir. Ils se sont ensuite focalisés sur le développement de Gotham Knights, avec l’échec commercial qu’on lui connaît. Un standalone, similaire à ce qu’Insomniac Games a pu faire avec Marvel’s Spider-Man Miles Morales, a par la suite été envisagé, mais le studio n’a pas reçu de feu vert pour donner suite.

Avant de jeter leur dévolu sur Game of Thrones, les équipes ont envisagé plusieurs pistes, dont un jeu dans l’univers de Constantine qui n’aura jamais été approuvé et une adaptation de Flash, jetée à la poubelle suite au flop du film, avant de soutenir Monolith sur le jeu Wonder Woman, finalement annulé. Reste maintenant à voir si ce fameux jeu Game of Thrones finira bien par être validé et surtout s’il parviendra à sortir. Une chose est sûre : les prochaines années, voire mois, seront déterminants pour l’avenir des studios et Warner Bros. dans le milieu du jeu vidéo. D'ici là, il faudra compter sur Game of Thrones Kingsroad de Netmarble, prévu sur PC et mobiles d'ici le second trimestre de 2025.

Source : Jason Schreier via Bloomberg