Game of Thrones n'en a pas encore fini et va prochainement avoir le droit à un film qui s'attardera sur un pan de l'histoire extrêmement important mais encore inexploré.

Warner a annoncé officiellement la mise en route d'un film Game of Thrones qui aura le droit à une sortie au cinéma. Ce long métrage s'attardera sur une période charnière de l'histoire de la licence concentrée autour d'Aegon le Conquérant, figure iconique de l'univers qui a façonné les Sept Royaumes que tout le monde connaît aujourd'hui.

Un nouveau film Game of Thrones officialisé

C'est en annonçant ses plans futurs, au-delà de 2027, que Warner a annoncé son premier gros film sur la célèbre franchise : « Notre feuille de route continuera de s'appuyer sur des propriétés intellectuelles emblématiques, notamment avec un film événement Aegon le Conquérant de l'univers Game of Thrones, mais aussi le prochain volet de Matrix, un nouveau film The Batman et un film Les Jetsons en prises de vues réelles avec Jim Carrey ». Ce sera donc une grande première pour la célèbre licence qui n'a eu le droit qu'à des séries jusqu'ici.

D'ailleurs les séries à succès House of the Dragons et A Knight of the Seven Kingdoms ne sont pas encore terminées et continueront d'être diffusées sur HBO Max.

Un projet de longue date, qui pour le réaliser ?

Une adaptation de ce pan de l'histoire est une aubaine pour les fans de Game of Thrones et si elle n'arrivera que dans quelques années, ça fait un moment qu'elle est sur la table. À l'origine, Aegon le Conquérant devait avoir le droit à une nouvelle série qui se serait occupée à détailler toute son histoire. Ce n'est que ces dernières années qu'un film est finalement mentionné et a fini par devenir un projet tangible. Pour le moment, aucun réalisateur ni scénariste n'a été officiellement annoncé, mais comme le rapporte TheGamer, certaines sources mentionnent Mattson Tomlin (The Batman) à la réalisation et le scénariste de la série House of Cards, Beau Willimon, à l'écriture. Mais pour le moment, rien de tout ceci n'est officiel.

Qui est Aegon le Conquérant dans l'univers Game of Thrones ?

Aegon le Conquérant est une figure emblématique qui est à l'origine de nombreux mythes dans la série Game of Thrones. Accompagné de ses sœurs et de ses dragons, Aegon Ier Targaryen a mené une conquête sanglante pour faire plier les Sept Royaumes. Il est à l'origine notamment du fameux Trône de Fer, forgé avec les épées de ses ennemis, mais aussi de la construction de Fort Aegon. C'est aussi lui qui fait de Port-Réal la nouvelle capitale du continent. Durant sa conquête, de très nombreux événements marquants ont lieu, dont certains mentionnés dans la série Game of Thrones, comme la reddition de Torrhen Stark, ou encore l'échec de l'invasion de Dorne entre autres.

Source : Warner