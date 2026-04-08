Il y a bientôt quinze ans jour pour jour, HBO dévoilait le premier épisode de Game of Thrones, une série vouée à devenir parmi les plus populaires de l’histoire de la télévision. Aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures productions de la chaîne malgré une dernière saison décevante, l’adaptation de l’œuvre de George R. R. Martin a donné lieu à de nombreux projets annexes, tels que le spin-off House of the Dragon. Un spin-off qui, comme nous venons tout juste de l’apprendre, va également avoir droit à un jeu gratuit associé baptisé Game of Thrones Dragonfire.

Game of Thrones Dragonfire, un nouveau jeu gratuit, annoncé

Après Game of Thrones: Kingsroads, sorti sur PC, iOS et Android il y a environ un an, Warner Bros et HBO ont en effet annoncé un nouveau partenariat avec Game of Thrones Dragonfire, un nouveau jeu de stratégie mobile gratuit se déroulant à l’époque de la série House of the Dragon. Car oui, malheureusement pour les fans de la franchise, ce n’est toujours pas aujourd’hui que nous aurons droit à l’annonce d’un AAA dans l’univers de George R. R. Martin, quand bien même de nombreux joueurs en rêvent depuis de bien longues années déjà.

Annoncé sur iOS et Android pour cette année, Game of Thrones Dragonfire promet une « approche stratégique inédite pour conquérir les Sept Royaumes à travers des combats au tour par tour, à une époque marquée par la puissance des dragons » peut-on notamment lire sur le site officiel. S’inspirant des événements contés dans la série House of the Dragon, les joueurs pourront ainsi y découvrir un nouveau récit les plaçant dans la peau d’un descendant des Valyriens, chargé d’élever des dragons, de former des alliances et de mener de grandes batailles tactiques à Westeros.

À défaut d’y croiser Daenerys Targaryen, qui n’est pas encore née au moment des événements du jeu, les joueurs de Game of Thrones Dragonfire devraient tout de même y croiser quelques visages connus, à l’instar par exemple de Rhaenyra et Aemond Targaryen, ou encore Corlys Velaryon et Alicent Hightower. En sachant que les développeurs du jeu annoncent d’ores et déjà la présence d’un système de saisons d’une durée de huit semaines chacune, qui apporteront toutes leurs propres campagnes et événements spéciaux.

Les préinscriptions sont ouvertes

Notez que les préinscriptions pour Game of Thrones Dragonfire sont désormais ouvertes, et qu’elles promettent des surprises pour les joueurs à chaque nouveau palier. Ainsi, à partir d’un million de préinscriptions, six emblèmes de créateurs de bannières seront débloqués pour l’ensemble de la communauté dès le lancement du jeu ; tandis que fragments runiques, avatars et même le dragon Dawnseeker sont annoncés pour les paliers de 2, 5 et 10 millions. House of the Dragon, de son côté, diffusera sa troisième saison sur HBO Max en juin 2026.

Source : Warner Bros