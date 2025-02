Le jeu très attendu Game of Thrones se laisse enfin découvrir via une démo gratuite sur PC. De quoi explorer les Sept Royaumes et voir si le titre vous convient.

Les fans de Game of Thrones peuvent enfin se plonger dans un nouvel univers inspiré de la célèbre saga. Game of Thrones: Kingsroad, le RPG d’action et d’aventure développé par Netmarble Neo, propose une immersion totale dans Westeros. La sortie officielle est prévue pour le deuxième trimestre 2025, mais une démo gratuite est d’ores et déjà disponible sur Steam. L’occasion parfaite pour découvrir ce que le jeu a à offrir avant son lancement.

Explorez Westeros dans cette démo Game of Thrones

Le jeu Game of Thrones nous emmène dans les Sept Royaumes, avec des lieux emblématiques recréés avec un souci du détail impressionnant. On pourra visiter Port-Réal, cœur du pouvoir politique, ou encore Châteaunoir, dernier rempart contre les dangers venus du Nord.

L’histoire nous place dans la peau d’un héritier illégitime de la Maison Tyre, une petite maison noble du Nord. Après la disparition de ses frères et face à la menace de l’hiver, il faudra naviguer entre intrigues politiques et alliances stratégiques. Chaque choix comptera pour tenter de redonner à sa lignée la gloire qu’elle mérite.

Un système de combat dynamique et stratégique

Côté gameplay, Game of Thrones: Kingsroad mise sur un système de combat action-RPG fluide et immersif. Oubliez les combats automatiques, ici, chaque affrontement demandera réflexion et habileté. Les joueurs devront esquiver, parer et contre-attaquer en temps réel, tout en utilisant des compétences spéciales pour prendre l’avantage. Le combat ne se limite pas à frapper sans réfléchir. Il faudra analyser les ennemis, repérer leurs points faibles et adapter sa stratégie en conséquence.

Pour s’adapter aux différentes façons de jouer, le jeu propose trois classes inspirées des archétypes classiques de la saga :

Le chevalier , puissant et résistant, parfait pour encaisser les coups et mener le combat en première ligne.

, puissant et résistant, parfait pour encaisser les coups et mener le combat en première ligne. Le mercenaire , un combattant polyvalent, équilibré entre attaque et défense.

, un combattant polyvalent, équilibré entre attaque et défense. L’assassin, agile et rapide, misant sur la discrétion et les attaques précises.

Chacune de ces classes offre un style de jeu unique et des compétences spécifiques. Un excellent moyen d’expérimenter différentes approches au combat. L’univers de Game of Thrones ne serait pas complet sans ses créatures légendaires. Dans Game of Thrones Kingsroad, il sera possible de partir à la chasse aux monstres en coopération avec d’autres joueurs. De nombreuses bêtes redoutables rôdent dans les forêts et les terres sauvages. En unissant leurs forces, les joueurs pourront affronter ces créatures pour récupérer des récompenses exclusives et améliorer leur équipement. La démo est disponible sur Steam.

Source : Steam