Game of Thrones est probablement l'une des propriétés les plus prestigieuses de Warner Bros., actuellement en pleine négociation d'un rachat potentiel par Paramount. La série d'adaptation des romans de George R.R. Martin a fait ses débuts il y a déjà 15 ans et a durablement marqué l'imaginaire collectif de son empreinte, malgré une fin de parcours un brin abrupte. Pour en partie marquer cet anniversaire charnière, elle fête l'événement via un crossover avec un jeu qui n'en est clairement pas à son premier essai sur ce terrain.

La Garde de Fort Nuit s'allie à Game of Thrones

Le mois dernier dernier, des leaks évoquaient que la série Game of Thrones se préparait à célébrer son 15ème anniversaire en partie via un crossover avec un certain titre particulièrement populaire d'Epic Games. La rumeur était vraie : l’Hiver vient bientôt sur Fortnite, le Battle Royale mastodonte d'Epic Games. Ce crossover permet non seulement de célébrer à sa manière le 15ème anniversaire de la série, mais aussi le lancement du Chapitre 7 Saison 2 de Fortnite.

Epic Games a par ailleurs confirmé le crossover avec Game of Thrones, mais aussi les personnages qui seront de la partie et rejoindront la boutique en ligne de Fortnite dans la nuit de ce 21 mars 2026 chez nous, au lieu de figurer dans le Battle Pass. Les joueurs Fortnite pourront ainsi se lancer dans des parties dans la peau de Jon Snow, Daenerys Targaryen ou encore du Roi de la Nuit.

En outre, les joueurs les plus compétitifs peuvent participer à un tournoi spécial, baptisé Game of Thrones Showdown Series Cups, qui permet aux plus performants de remporter les armes de mêlée en lien avec les personnages qui arriveront sous peu dans la boutique, comme le bouclier de la maison Stark, l'épée en acier valyrien Longuegriffe, ou encore le pic qu'utilise le Roi de la Nuit. Ces éléments pourraient toutefois également rejoindre la boutique afin d'être accessibles au reste des joueurs.

© Epic Games

Source : Fortnite.com