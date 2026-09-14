Game Freak, d'ordinaire connu pour Pokémon, vient de faire une annonce surprise pour un nouveau jeu de magical girls qui débarquera bientôt sur mobile.

Jusqu'à il y a peu, on cantonnait le nom de Game Freak à la franchise Pokemon. Cependant, le studio japonais tend à sortir enfin de ce carcan avec de nouvelles propositions. Il vient justement d'annoncer un futur jeu baptisé Ame Nochi Hare Onna (雨のちハレ女), développé en partenariat avec Chronogate. Véritable free-to-play à destination du marché mobile, on doute encore qu'il arrive en Europe. Mais son concept à de quoi éveiller la curiosité.

Game Freak délaisse les Pokemon pour les magical Girls

C'est facile de réduire Game Freak à Pokemon tant les autres jeux du studio sont passés inaperçus à côté de la franchise hyper bankable de Nintendo. Pourtant, l'équipe tokyoïte explore d'autres univers régulièrement depuis ses débuts. Mais ces derniers temps, cela se remarque peut-être plus. C'est pourquoi quelques semaines après la sortie de Beast of Reincarnation, on s'étonne de voir déjà un nouveau titre annoncé.

Game Freak enchaîne en effet avec un nouveau jeu développé conjointement avec Chronogate. Baptisé Ame Nochi Hare Onna, il mettra en scène non pas des monstres de poche façon Pokemon, mais des magical girls dans le Japon contemporain. Les héroïnes disposeront de pouvoirs magiques en lien avec la météo avec la mission d'améliorer le quotidien des citoyens. Or, le jeu s'appuiera sur les véritables conditions météorologiques par localisation. L'expérience sera donc synchronisée avec la vie réelle, pour une immersion étonnante.

Pour l'instant, Ame Nochi Hare Onna est uniquement annoncé pour le Japon. Il sortira à l'hiver 2026 sur iOS et Android. Pas sûr alors que les amateurs du studio derrière Pokemon puisse découvrir cette future curiosité en dehors de l'archipel.

Ame Nochi Hare Onna sortira-t-il en France ?

Pour l'instant, Game Freak et Chronograte n'ont pas évoqué de lancement de Ame Nochi Hare Onna à l'international. Et on peut vraiment se demander si le free-to-play mobile dépassera les frontières du Japon. Le fait que son gameplay soit synchronisé avec les conditions météorologiques locales pourrait freiner l'envie de l'exporter. Cela dit, on a déjà vu combien des concept reposant sur la localisation, comme Pokemon GO, pouvait cartonner. Et dans les commentaires du trailer, on perçoit déjà l'enthousiasme à propos du jeu. Alors il ne reste plus qu'à croiser les doigts.