Vous les avez voulu ? Les voici ! Après une sélection qui mobilise comme chaque année les acteurs de l'industrie, la longue liste des jeux nommés pour les nombreuses catégories parfois expédiées entre deux encarts publicitaires sont tombés, et la liste est longue. À tout seigneur, tout honneur : commençons donc par le très couru prix du jeu de l'année. Qui pour succéder à The Last of Us Part II ? Les paris sont ouverts, à défaut des votes, puisque le site des Game Awards était tout simplement K.O. au moment des annonces.

JEU DE L'ANNÉE

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank Rift Apart

MEILLEUR JEU D'ACTION/AVENTURE

Marvel's Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

GAMES FOR IMPACT

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory A Colorful Tale

Life is Strange True Colors

No Longer Home

MEILLEUR DESIGN AUDIO

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

MEILLEUR JEU D'ACTION

MEILLEURE ÉQUIPE ESPORT

Atlanta Faze

DWG KIA

Natus Vincere

Team Spirit

Sentinels

MEILLEUR ÉVÉNEMENT ESPORT

2021 League of Legends World Championship

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

The International 2021

Valorant Champions Tour Stage 2 Masters

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Deathloop

Kena Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank Rift Apart

The Artful Escape

MEILLEUR JEU FAMILIAL

MEILLEURE RÉALISATION

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank Rift Apart

MEILLEUR JEU MULTIJOUEUR

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

MEILLEURE NARRATION

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange True Colors

Marvel's Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

MEILLEUR JEU EN COURS

MEILLEURE PERFORMANCE

Erika Mori (Alex Chen dans Life is Strange True Colors)

Giancarlo Esposito (Anton Castillo dans Far Cry 6)

Jason Kelley (Colt Vahn dans Deathloop)

Maggie Robertson (Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village)

Ozioma Akagha (Julianna Blake dans Deathloop)

MEILLEUR JEU DE RÔLE

MEILLEURE BANDE-SON

Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant ver.1.22474487139...

Marvel's Guardians of the Galaxy

The Artul Escape

MEILLEUR JEU DE STRATÉGIE

MEILLEUR JEU DE SPORT/COURSE

MEILLEUR JEU VR/AR

MEILLEUR "CRÉATEUR DE CONTENU"

Dream

Fuslie

GAules

Ibai

GregF

INNOVATION DANS L'ACCESSIBILITÉ

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel's Guardian of the Galaxy

Ratchet & Clank Rift Apart

The Vale Shadow of the Crown

JEU LE PLUS ATTENDU

MEILLEUR ATHLÈTE ESPORT

Chris "Simp" Lehr

Heo "Showmaker" Su

Magomed "Collapse" Khalilov

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

Tyson "TenZ" Ngo

MEILLEUR JEU ESPORT

Call of Duty (oui, tout court)

CS GO

DOTA 2

League of Legends

Valorant

MEILLEUR JEU MOBILE

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends

MARVEL Future Revolution

Pokémon Unite

MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

Dès que le site des Game Awards sera remis sur pieds, vous pourrez vous rendre à cette adresse pour voter pour tous vos jeux favoris ! En attendant, l'organisation a fait les comptes, et le géant Microsoft désormais en possession de tout le catalogue Bethesda s'en tire haut la main :