Alors que la liste des prétendants au GOTY 2026 a enfin été dévoilée, ces Game Awards 2026 marquent une triste première pour PlayStation en l’espace de 11 ans, et ça en dit long.

Hier soir, après des semaines de spéculations en tout genre, Geoff Keighley dévoilait officiellement la liste de tous les nommés aux Game Awards 2026. Et comme chaque année, c’est plus particulièrement la fameuse catégorie des prétendants au titre de GOTY qui était attendue par les joueurs, désireux de savoir si leurs préférés y obtiendraient leur nomination. Et bien que la liste finale suscite, sans aucune surprise, beaucoup de débat, elle marque aussi et surtout une grande première pour PlayStation en l’espace de onze ans.

Après 11 ans de règne, PlayStation s’effondre aux Game Awards 2026

En effet, pour la première fois depuis les Game Awards 2015, l’éditeur japonais a échoué à positionner l’un de ses jeux dans la liste des nommés au titre de GOTY, et ce malgré la sortie de plusieurs exclusivités au cours de l’année. On pense bien évidemment à l’excellent SAROS d’Housemarque, qui n’aurait pas démérité sa place dans le classement, mais également à des jeux comme Marvel’s Wolverine et Marathon qui, de leur côté, ont en revanche eu beaucoup plus de mal à faire l’unanimité au sein de la communauté PlayStation.

Pour la compagnie, ces Game Awards 2026 mettent ainsi un triste point final à un très beau run qui aura duré onze longues années, et qui aura notamment été porté par les jeux suivants :

2015 : Bloodborne (battu par The Witcher 3: Wild Hunt)

Bloodborne (battu par The Witcher 3: Wild Hunt) 2016 : Uncharted 4: A Thief’s End (battu par Overwatch)

Uncharted 4: A Thief’s End (battu par Overwatch) 2017 : Horizon Zero Dawn (battu par The Legend of Zelda: Breath of the Wild)

Horizon Zero Dawn (battu par The Legend of Zelda: Breath of the Wild) 2018 : God of War et Marvel’s Spider-Man (victoire de God of War)

God of War et Marvel’s Spider-Man (victoire de God of War) 2019 : Death Stranding (battu par Sekiro: Shadows Die Twice)

Death Stranding (battu par Sekiro: Shadows Die Twice) 2020 : The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima (victoire de The Last of Us Part 2)

The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima (victoire de The Last of Us Part 2) 2021 : Ratchet & Clank: Rift Apart (battu par It Takes Two)

Ratchet & Clank: Rift Apart (battu par It Takes Two) 2022 : God of War Ragnarök et Horizon Forbidden West (battus par Elden Ring)

God of War Ragnarök et Horizon Forbidden West (battus par Elden Ring) 2023 : Marvel’s Spider-Man 2 (battu par Baldur’s Gate 3)

Marvel’s Spider-Man 2 (battu par Baldur’s Gate 3) 2024 : Astro Bot (victoire)

Astro Bot (victoire) 2025 : Death Stranding 2: On the Beach (battu par Clair Obscur Expedition 33)

Combien de nominations l’éditeur a-t-il obtenu ?

Bien sûr, précisons tout de même que malgré son absence parmi les prétendants au GOTY, PlayStation est loin d’être totalement absent des nommés aux Game Awards 2026. À vrai dire, avec 9 nominations à son actif, il s’agit même du troisième éditeur le plus nommé de la cérémonie cette année avec Annapurna Interactive, juste derrière Capcom (11 nominations) et Nintendo (12 nominations). SAROS, Marvel’s Wolverine, Marvel TOKON: Fighting Souls, Marathon ou encore God of War Laufey sont alors autant de titres qui lui valent cette position.

Une édition symptomatique de l’image de PlayStation aujourd’hui

Dans tous les cas, cela reste néanmoins relativement symptomatique de la position de PlayStation dans l’industrie en ce moment, qui fait preuve de plus en plus de critiques de la part des joueurs. Sa décision d’arrêter la production des jeux physiques en 2028 étant, naturellement, la cause principale du problème, aux côtés de sa tentative ratée d’investir massivement dans les jeux service. « Ça veut vraiment tout dire : le passage au jeu service n’a pas porté ses fruits », souligne par exemple un internaute sur X.

« Peut-être que ça les poussera à faire mieux et à ne pas perdre leur temps avec ces jeux service à la c*n », écrit un autre de son côté, pendant qu’un troisième se demande « comment Herman Hulst peut-il encore avoir son job ? » au vu de la situation. « C’est ce qui se produit quand vous chassez les tendances et sortez des jeux sans risques comme Marvel’s Wolverine », affirme enfin un dernier. Car ce joueur PlayStation est formel : « C’était l’une des pires années pour être un joueur sur cette plateforme selon moi. Sans compter toutes les autres mauvaises nouvelles ».

2027, une meilleure année pour la compagnie ?

PlayStation arrivera-t-il à faire mieux l’année prochaine avec des titres comme God of War Laufey, Until Dawn 2 et potentiellement Intergalactic: The Heretic Prophet ? Seul l’avenir nous le dira. En attendant, les Game Awards 2026 nous donnent rendez-vous dans la nuit du 10 au 11 décembre prochain pour découvrir qui repartira grand vainqueur de cette nouvelle année pleine de sorties. Ce sera également l’occasion de voir avec combien de récompenses réussira à repartir PlayStation sur les 9 nominations qu’il a obtenues.

Source : Game Awards 2026