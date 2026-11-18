La saison des Game Awards 2026 est officiellement lancée ! Hier soir, Geoff Keighley levait en effet le voile sur la liste de l’ensemble des nommés pour la cérémonie cette année ; une liste qui, comme d’habitude, ne manque pas de susciter de vives réactions sur internet. Mais tandis que les joueurs se déchirent pour savoir si tel ou tel jeu est vraiment légitime pour figurer parmi les nommés, certains studios, eux, commencent doucement à teaser leur présence à l’événement le 10 décembre prochain. À l’instar, par exemple, de Toys for Bob avec Spyro A Realm Beyond.

Spyro A Realm Beyond tease sa présence aux Game Awards 2026

Car oui, certains l’auront peut-être oublié au vu du silence qui a suivi l’annonce du jeu, mais le dragon violet a officialisé son retour plus tôt cette année, à l’occasion du Xbox Games Showcase 2026 plus précisément. Et l’on parle bien cette fois-ci d’un véritable retour puisque contrairement à Spyro Reignited Trilogy, qui faisait office de remake aux trois premiers jeux de la série, Spyro A Realm Beyond proposera quant à lui la première entrée originale de cette dernière en l’espace de deux décennies. Une entrée qui, visiblement, sera de la partie pour les Game Awards 2026.

C’est en tout cas ce que nous apprend le média Gematsu, en partageant un email envoyé par Activision hier. « Les Game Awards 2026 approchent à grands pas, et Spyro est déjà sur les starting-blocks », indique celui-ci. « Avant d’en arriver là, voici un aperçu de quelques-uns des éléments [de la zone des Painted Plains] de Spyro A Realm Beyond, que vous avez peut-être déjà pu voir dans le magazine commémoratif des 25 ans de Xbox. Qui est prêt à en découvrir davantage sur la toute première nouvelle aventure de Spyro depuis près de 20 ans ? ».



© Toys for Bob / Activision

2 nouvelles images du jeu dévoilées

Quant aux images en question, que vous pouvez observer ci-dessus, il s’agit donc d’un premier aperçu de la zone Painted Plains, que l’on peut à la fois découvrir dans sa version concept art (à gauche) et dans sa version in-game (à droite). De quoi faire office de bel amuse-bouche en prévision des Game Awards 2026, où nous devrions ainsi avoir des nouvelles de Spyro A Realm Beyond. Avec, potentiellement, un nouveau trailer et/ou des images de gameplay, mais aussi une date de sortie, le jeu étant seulement annoncé pour le printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Source : Activision (via Gematsu)