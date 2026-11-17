Le 11 décembre prochain, Geoff Keighley présentera la douzième cérémonie des Game Awards. Avant le ballet d’annonces propre à l’événement, la liste de tous les nommés a été dévoilée.
La saison des récompenses et des World Premieres est officiellement lancée. Alors que les Golden Joystick Awards ont déjà dévoilé leur palmarès, il ne manquait plus que le rendez-vous le plus médiatisé de toute l’industrie : les Game Awards 2026. Pour le grand public, l’événement est avant tout synonyme d’annonces tonitruantes, de retours inattendus et de surprises en tout genre. Pour les professionnels du secteur, c’est surtout l’occasion de voir leur travail récompensé et peut-être repartir avec le prestigieux titre de GOTY 2026. Une récompense que GTA 6 pouvait notamment convoiter. Les spéculations allaient donc de bon train quant au nombre de nominations que décrocherait le dernier mastodonte de Rockstar. Le suspense est terminé, les nommés des Game Awards 2026 viennent officiellement d’être dévoilés.
Les nommés aux Game Awards 2026 dévoilés
C’est la question qui brûlait toutes les lèvres. GTA 6 allait-il être l’un des prétendants au titre tant convoité de GOTY 2026 ? Quels seraient les jeux à lui tenir tête ? Les joueurs s’étaient lancés dans toutes sortes de prédictions, avec plusieurs noms qui revenaient régulièrement. Parmi les grands favoris, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Phantom Blade Zero, Mewgenics, Zelda Ocarina of Time, Fire Emblem: Fortune's Weave, Pokémon Pokopia ou encore Control Resonant. Certains avaient vu juste, et il n’y aura finalement que peu de surprises pour plusieurs des catégories des Game Awards 2026.
Le jury a rendu son verdict et la liste complète des nommés est à retrouver ci-dessous. Rappelons toutefois que vous pouvez à votre tour faire entendre votre voix et soutenir vos coups de cœur de l’année dans les nombreuses catégories proposées. Chaque vote compte pour l’attribution des prix, y compris ceux du public, dont les résultats seront annoncés le 11 décembre 2026 à partir de 1h30 du matin, heure française.
Jeu de l'Année (GOTY 2026)
- 007 First Light
- CONTROL Resonant
- GTA 6
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleure Direction
- CONTROL Resonant
- GTA 6
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Meilleure Narration
- 007 First Light
- CONTROL Resonant
- GTA 6
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
Meilleure Direction Artistique
- CONTROL Resonant
- GTA 6
- Mouse PI For Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleure Musique
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- GTA 6
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleur Design Audio
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- CONTROL Resonant
- GTA 6
- Resident Evil Requiem
- Star Wars Galactic Racer
Meilleure Performance
- Angela Sant'Albano (Resident Evil Requiem)
- Liam McIntyre (Marvel's Wolverine)
- Manni L. Perez (GTA 6)
- Patrick Gibson (007 First Light)
- Rahul Kohli (SAROS)
Meilleur « Game for Impact »
- Big Walk
- CAIRN
- Forever Ago
- Life is Strange Reunion
- Lily's World XD
- Mixtape
Meilleur Jeu Service/Support
- ARC Raiders
- Final Fantasy XVI Online
- Fortnite
- No Man's Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
Meilleur support de la communauté
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man's Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
Meilleur Jeu Indépendant
- Big Walk
- CAIRN
- Denshattack!
- Mewgenics
- Mina The Hollower
Meilleur Premier Jeu Indépendant
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Silver Pines
Innovation dans l'Accessibilité
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War E-Day
- Marvel's Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Meilleur Jeu Mobile
- Arknights Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
Meilleur Jeu VR/AR
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
Meilleur Jeu d'Action
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- SAROS
Meilleur Jeu d'Action / Aventure
- 007 First Light
- CONTROL Resonant
- GTA 6
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleur RPG
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky: 2nd Chapter
Meilleur Jeu de Combat
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invincible VS
- Marvel TOKON: Fighting Souls
- My Hero Academia: All's Justice
Meilleur Jeu pour la Famille
- Big Walk
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokémon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars Zero Company
Meilleur Jeu de Sport / Course
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
Meilleur Multijoueur
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
Meilleure Adaptation
- Cyberpunk Edgerunners 2
- Fallout (Saison 2)
- Mortal Kombat 2
- Resident Evil
- Super Mario Galaxy Le Film
Jeu le plus Attendu des Game Awards 2026
- Fable
- Final Fantasy 7 Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil Veronica
- The Witcher 4
Créateur de Contenu de l'Année
- CDAWG
- Cellbit
- IShowSpeed
- Lilsimsie
- Ohnepixel
Meilleur Jeu eSports
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Meilleur Athlète eSports
- Chovy (Gen.G)
- Donk (Team Spirit)
- Erde (LOUD)
- Yatoro (Team Spirit)
- ZywOo (Team Vitality)
Meilleur Equipe eSports
- Gen.G (League of Legends)
- LOUD (Valorant)
- Team Falcons (Counter-Strike 2)
- Team Falcons (Rocket League)
- Team Spirit (DOTA 2)
- Team Vitality (Counter-Strike 2)
Meilleure création utilisateur
- A Dream of Silence: Revamped (Baldur's Gate 3)
- Create Aeronautics (Minecraft)
- Nopixel V (GTA Online)
- Star Wars Droid Tycoon (Fortnite)
- TTK Testing (Roblox)
Alors pour qui allez-vous voter pour chaque catégorie ? Qui est votre GOTY 2026 et devrait repartir grand vainqueur des Game Awards 2026 ?