Le 11 décembre prochain, Geoff Keighley présentera la douzième cérémonie des Game Awards. Avant le ballet d’annonces propre à l’événement, la liste de tous les nommés a été dévoilée.

La saison des récompenses et des World Premieres est officiellement lancée. Alors que les Golden Joystick Awards ont déjà dévoilé leur palmarès, il ne manquait plus que le rendez-vous le plus médiatisé de toute l’industrie : les Game Awards 2026. Pour le grand public, l’événement est avant tout synonyme d’annonces tonitruantes, de retours inattendus et de surprises en tout genre. Pour les professionnels du secteur, c’est surtout l’occasion de voir leur travail récompensé et peut-être repartir avec le prestigieux titre de GOTY 2026. Une récompense que GTA 6 pouvait notamment convoiter. Les spéculations allaient donc de bon train quant au nombre de nominations que décrocherait le dernier mastodonte de Rockstar. Le suspense est terminé, les nommés des Game Awards 2026 viennent officiellement d’être dévoilés.

Les nommés aux Game Awards 2026 dévoilés

C’est la question qui brûlait toutes les lèvres. GTA 6 allait-il être l’un des prétendants au titre tant convoité de GOTY 2026 ? Quels seraient les jeux à lui tenir tête ? Les joueurs s’étaient lancés dans toutes sortes de prédictions, avec plusieurs noms qui revenaient régulièrement. Parmi les grands favoris, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Phantom Blade Zero, Mewgenics, Zelda Ocarina of Time, Fire Emblem: Fortune's Weave, Pokémon Pokopia ou encore Control Resonant. Certains avaient vu juste, et il n’y aura finalement que peu de surprises pour plusieurs des catégories des Game Awards 2026.

Le jury a rendu son verdict et la liste complète des nommés est à retrouver ci-dessous. Rappelons toutefois que vous pouvez à votre tour faire entendre votre voix et soutenir vos coups de cœur de l’année dans les nombreuses catégories proposées. Chaque vote compte pour l’attribution des prix, y compris ceux du public, dont les résultats seront annoncés le 11 décembre 2026 à partir de 1h30 du matin, heure française.

Jeu de l'Année (GOTY 2026)

007 First Light

CONTROL Resonant

GTA 6

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleure Direction

CONTROL Resonant

GTA 6

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

Meilleure Narration

007 First Light

CONTROL Resonant

GTA 6

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

Meilleure Direction Artistique

CONTROL Resonant

GTA 6

Mouse PI For Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleure Musique

Ace Combat 8: Wings of Theve

GTA 6

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur Design Audio

Ace Combat 8: Wings of Theve

CONTROL Resonant

GTA 6

Resident Evil Requiem

Star Wars Galactic Racer

Meilleure Performance

Angela Sant'Albano (Resident Evil Requiem)

Liam McIntyre (Marvel's Wolverine)

Manni L. Perez (GTA 6)

Patrick Gibson (007 First Light)

Rahul Kohli (SAROS)

Meilleur « Game for Impact »

Big Walk

CAIRN

Forever Ago

Life is Strange Reunion

Lily's World XD

Mixtape

Meilleur Jeu Service/Support

ARC Raiders

Final Fantasy XVI Online

Fortnite

No Man's Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Meilleur support de la communauté

Crimson Desert

Helldivers 2

No Man's Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Warframe

Meilleur Jeu Indépendant

Big Walk

CAIRN

Denshattack!

Mewgenics

Mina The Hollower

Meilleur Premier Jeu Indépendant

Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

Replaced

Silver Pines

Innovation dans l'Accessibilité

Assassin's Creed Black Flag Resynced

Forza Horizon 6

Gears of War E-Day

Marvel's Wolverine

Rhythm Heaven Groove

Meilleur Jeu Mobile

Arknights Endfield

Monster Hunter Outlanders

Neverness to Everness

Pokémon Champions

Where Winds Meet

Meilleur Jeu VR/AR

Forefront

Into the Radius 2

Little Nightmares VR: Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Thief VR: Legacy of Shadow

Meilleur Jeu d'Action

Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

SAROS

Meilleur Jeu d'Action / Aventure

007 First Light

CONTROL Resonant

GTA 6

Pragmata

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur RPG

Final Fantasy Resonance

Fire Emblem: Fortune's Weave

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

The Blood of Dawnwalker

Trails in the Sky: 2nd Chapter

Meilleur Jeu de Combat

2XKO

Avatar Legends: The Fighting Game

Invincible VS

Marvel TOKON: Fighting Souls

My Hero Academia: All's Justice

Meilleur Jeu pour la Famille

Big Walk

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Nintendo Switch Sports Resort

Pokémon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Book

Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie

Mewgenics

Planet Zoo 2

Pokémon Pokopia

Slay the Spire 2

Star Wars Zero Company

Meilleur Jeu de Sport / Course

EA Sports FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars: Galactic Racer

Meilleur Multijoueur

Big Walk

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War E-Day

Marathon

Meccha Chameleon

Orbitals

Meilleure Adaptation

Cyberpunk Edgerunners 2

Fallout (Saison 2)

Mortal Kombat 2

Resident Evil

Super Mario Galaxy Le Film

Jeu le plus Attendu des Game Awards 2026

Fable

Final Fantasy 7 Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher 4

Créateur de Contenu de l'Année

CDAWG

Cellbit

IShowSpeed

Lilsimsie

Ohnepixel

Meilleur Jeu eSports

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Meilleur Athlète eSports

Chovy (Gen.G)

Donk (Team Spirit)

Erde (LOUD)

Yatoro (Team Spirit)

ZywOo (Team Vitality)

Meilleur Equipe eSports

Gen.G (League of Legends)

LOUD (Valorant)

Team Falcons (Counter-Strike 2)

Team Falcons (Rocket League)

Team Spirit (DOTA 2)

Team Vitality (Counter-Strike 2)

Meilleure création utilisateur

A Dream of Silence: Revamped (Baldur's Gate 3)

Create Aeronautics (Minecraft)

Nopixel V (GTA Online)

Star Wars Droid Tycoon (Fortnite)

TTK Testing (Roblox)

Alors pour qui allez-vous voter pour chaque catégorie ? Qui est votre GOTY 2026 et devrait repartir grand vainqueur des Game Awards 2026 ?