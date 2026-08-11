Sans surprise, les Game Awards seront de retour en cette fin d’année pour une treizième édition riche en annonces, et on sait désormais à quelle date aura lieu l’événement.

Le monde du cinéma a les Oscars, celui de la musique les Grammy Awards, et nous, joueurs, avons les Game Awards. Chaque année, la cérémonie animée par Geoff Keighley s’impose comme l’un des événements les plus suivis de l’industrie. Il faut dire aussi que par-delà les récompenses qu’elle octroie aux nombreux titres sortis au cours de l’année, les joueurs attendent aussi et surtout d’y découvrir toutes les annonces de jeux que nous préparent les éditeurs. Et cette année encore, le rendez-vous est désormais posé pour le mois de décembre.

Rendez-vous le 10 décembre pour les Game Awards 2026

Comme rappelé par Geoff Keighley, c’est en effet le 10 décembre prochain que se tiendra la cérémonie des Game Awards 2026, en direct depuis le Peacock Theater de Los Angeles. Bien sûr, aucune information n’a encore été révélée sur le line-up de l’événement, qui commencera à faire parler de lui plus en détails à partir de cet automne. En attendant, une chose est sûre : de nombreux titres sont déjà très attendus par le public, qui espère bien y avoir des nouvelles de The Witcher 4, Intergalactic: The Heretic Prophet ou encore The Elder Scrolls 6 par exemple.

En sachant que beaucoup d’autres jeux pourraient également être de la partie pour égayer cette treizième édition des Game Awards. Car entre l’arrivée imminente de titres comme Fable, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, God of War Laufey, Resident Evil Veronica, FF7 Revelation, Pokémon Vents et Vagues et plus encore, nul doute que ces Game Awards 2026 pourraient être extrêmement riches en réjouissances pour les joueurs. Et c’est sans compter, évidemment, toutes les potentielles annonces de jeux encore tenus secrets par leurs créateurs pour le moment.

Mais d'abord, cap sur l’Opening Night Live de la Gamescom

Avant cela, rappelons toutefois que Geoff Keighley nous donne également rendez-vous dès le 25 août pour l’Opening Night Live de la Gamescom, qui fera elle aussi la part belle aux annonces très attendues avant les Game Awards en fin d’année. De The Witcher 3: Songs of the Past à FF7 Revelation, en passant par Control Resonant, The Blood of Dawnwalker, Fable, Gears of War E-Day ou encore Alien Isolation 2, les joueurs auront en effet largement de quoi se mettre sous la dent. Sans compter que, là encore, cela n’inclut pas les potentielles surprises.

Source : Geoff Keighley