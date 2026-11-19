Avant que le tsunami GTA 6 ne débarque officiellement en braquant tous les projecteurs sur lui, un autre événement très attendu avait lieu en début de semaine : la révélation des nommés aux Game Awards 2026. Et comme chaque année, c’est sans aucune surprise que la sélection finale aura fait réagir le public, qui ne manque pas d’exprimer son mécontentement face à l’absence de certains jeux dans plusieurs catégories. Parmi eux notamment : un certain Crimson Desert, dont l’absence écrasante a suscité de vives réactions.

Crimson Desert snobé aux Game Awards 2026, des personnalités réagissent

De la part des joueurs, bien sûr, qui sont relativement nombreux à considérer le titre de Pearl Abyss comme un solide prétendant au titre de GOTY 2026 ; mais aussi de la part de certains membres de l’industrie, à l’instar de John ‘Bucky’ Buckley, responsable de l’édition et de la communication de Palworld. Car comme l’a révélé ce dernier dans un message sur X, il ne comprend pas comment Crimson Desert a pu s’en sortir avec une seule nomination, sans même trouver une place dans des catégories comme « Meilleur RPG » ou « Meilleur jeu d’aventure ».

« Dire que je suis déçu serait un euphémisme. Quelle honte. Quelle terrible honte », déplore-t-il dans un tweet affichant aujourd’hui plus de 8 000 likes et 500 retweets. Car forcément, beaucoup d’internautes partagent son amère déception, en n’hésitant par exemple pas à qualifier les Game Awards de « véritable farce ». Pour certains, il est même clair que Crimson Desert fait l’objet d’une « haine évidente partout sur internet », ce qui pourrait expliquer pourquoi il a finalement été snobé par les médias pour les Game Awards 2026.

« Même si ça craint que Crimson Desert n’ait pas été retenu, la catégorie RPG de cette année est vraiment très relevée, et ça me réjouit pour le genre dans son ensemble », relativise cependant un internaute de son côté. Car il est vrai qu’entre des titres comme Fire Emblem: Fortune’s Weave, The Blood of Dawnwalker ou encore Final Fantasy Resonance, cette catégorie des Game Awards 2026 propose déjà une sacrée sélection. Au même titre, d’ailleurs, que les catégories « Meilleur jeu d’aventure » et « Jeu de l’année ».

Dans quelle catégorie le jeu a-t-il été nommé ?

Profitons-en pour souligner que Crimson Desert ne repart pas non plus totalement bredouille, puisqu’il a tout de même été nommé dans la catégorie « Meilleur soutien communautaire », en réaction au suivi exemplaire dont il a bénéficié de la part de Pearl Abyss dans les mois suivant sa sortie. Mais pour savoir s’il repartira avec le prix en question, il faudra en revanche attendre la cérémonie des Game Awards 2026, qui se tiendra dans la nuit du 10 au 11 décembre prochain. En attendant, les votes sont ouverts pour le public sur le site de l’événement.

Source : John Buckley