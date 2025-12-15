Les Game Awards 2025 seraient-ils l’une des pires éditions de l’événement à ce jour ? Les joueurs ont tranché sur les réseaux sociaux, et le résultat est assurément impitoyable.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre dernier, des millions de joueurs se réunissaient à travers le monde pour suivre ce qui représente aujourd’hui incontestablement l’un des événements les plus suivis chaque année : les Game Awards. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette édition 2025 fut extrêmement riche en annonces et en surprises pour le public, qui a vu Clair Obscur Expedition 33 repartir avec le prestigieux prix du « Jeu de l’année ». Pour autant, il semblerait étonnamment que les avis sur la cérémonie soient tout de même plus contrastés qu’on ne pouvait l’imaginer.

Les joueurs déçus par les Game Awards 2025 ?

Et pour cause, si l’on se réfère au traditionnel sondage organisé par Geoff Keighley sur X à l’issue de chacun de ses événements, il apparaît que 38.9% des joueurs accordent la note de « D ou moins » aux Game Awards 2025, ce qui est un score on ne peut plus édifiant. Surtout quand on voit que près de 405 000 personnes ont participé à ce sondage. Et si l’on ajoute à cela les 21.4% qui estiment quant à eux que l’événement ne mérite guère plus qu’un petit « C », on obtient alors un taux déceptif de 60.3%, ce qui est loin d’être glorieux.

Mais comment expliquer de tels résultats malgré la présence d’annonces percutantes comme Tomb Raider, Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity, Mega Man Dual Override ou encore Control Resonant par exemple ? À un rythme inégal selon certains, et surtout à un final qui est loin d’avoir fait l’unanimité. « Qu’est-ce que vous avez tous fumé pour décider qu’un hero shooter free-to-play était digne de clôturer l’émission ? » affirme par exemple Synth Potato en référence à Highguard, dans un tweet soutenu par plus de 29 000 internautes.

« La dernière heure de l’émission était vraiment mal rythmée et manquait de moments excitants, il lui fallait absolument une surprise finale » ajoute ensuite ce dernier, avant de préciser tout de même que les deux premières heures des Game Awards 2025 « étaient géniales, par contre ». Un avis là encore partagé par de nombreux autres internautes, qui semblent ainsi surtout condamner cette édition pour sa seconde partie, malgré une première moitié jugée ouvertement très réussie. Vous avez dit impitoyables ?

Certains sont plus impitoyables que d’autres

Heureusement, cela n’efface tout de même pas le fait que 39.7% des joueurs se disent satisfaits par ces Game Awards 2025, 24.6% d’entre eux leur accordant la jolie note de « B », et 15.1% n’hésitant pas à leur attribuer la note ultime : un « A ». Notons d’ailleurs que sur YouTube, la tendance est toute autre puisque pour un total de 192 000 votes, ce sont 19% des joueurs qui leur accordent la note de « A », et 47% qui leur accordent un « B ». Le taux d’appréciation y est donc beaucoup plus élevé, avec 66% des votants convaincus par l’événement. Comme quoi.

