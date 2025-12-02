Après l'annonce de la liste complètes des prétendants à la trentaine de titres qu'entend décerner la cérémonie des Game Awards 2025, il restait encore une dernière catégorie à destination des joueurs, intitulée fort justement « Voix des Joueurs ». Via trois tours de vote, la communauté peut donc élire son propre GOTY 2025. Le compte X.com officiel de la cérémonie a justement révélé les nommés du premier tour de vote. Voyons tout cela plus en détail.

Les Game Awards 2025 donnent enfin Voix aux Joueurs pour leur GOTY 2025

En attendant le 11 décembre 2025 pour la cérémonie des Game Awards 2025, toujours organisée par Geoff Keighley, les joueurs peuvent donc enfin voter pour la catégorie de la Voix des Joueurs, qui prendra uniquement en compte les votes du public pour savoir quel jeu recevra ce titre. Rappelons en effet que, pour les autres récompenses de la cérémonie, le vote des joueurs ne compte en principe que pour 10%, les 90% restants appartenant au vote d'un jury.

Il est quoi qu'il en soit possible pour les joueurs de voter dès maintenant pour sélectionner quels jeux pourront passer au second tour du vote pour la catégorie de la Voix des Joueurs pour les Game Awards 2025. Actuellement, ce sont pas moins de 30 jeux qui sont en lice. Les joueurs peuvent ainsi choisir 10 des 30 jeux proposés. Attention toutefois : le vote pour ce premier tour se termine aujourd'hui à 18 heures chez nous. Il vous reste encore quelques heures pour donner une chance à vos jeux favoris de l'année de passer au second tour.

Pour cela, rendez-vous sur le site officiel des Game Awards 2025 (à condition qu'il ne plante pas trop), afin de choisir vos 10 candidats. Une fois le premier tour passé, le second prendra place le jeudi 4 décembre à 18 heures, et le troisième et dernier tour quelques heures avant la cérémonie le 11 décembre 2025, pour déterminer quel jeu remportera la Voix des Joueurs. Voici justement les 30 candidats en lice aujourd'hui jusqu'à 18 heures.

Liste complète des 30 nommés pour le premier tour du vote de la Voix des Joueurs

Source : The Game Awards 2025 sur X.com