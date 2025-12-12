Les Game Awards 2025, la soirée incontournable du monde du gaming, se sont tenus cette nuit et ont enflammé les joueuses et joueurs du monde entier avec des annonces de choc.

Grand rendez-vous de fin d'année, les Game Awards 2025 ne sont pas qu'une cérémonie de remise de prix. C'est aussi l'occasion pour les acteurs de l'industrie de présenter leurs nouveautés à venir. Or, ce soir, les annonces ont plu ! Entre les deux qui avaient prévenu de leur présence et les leaks, il y a tout de même eu de la place à des très grosses surprises. Autant le dire, l'année 2026 et l'avenir plus généralement s'annonce grandiose pour le gaming.

Les Game Awards 2025 frappent très fort cette fois encore

Cette édition des Game Awards 2025 restera sûrement dans les mémoires pour beaucoup. Mais avant d'entrer dans le cœur de la soirée, le pré-show nous a offert quelques belles annonces entre Solasta 2, le jeu français qui ravira les fans de Baldur's Gate 3 en attendant un prochain opus, ou encore la date de sortie de Pragmata.

Après cette mise en bouche, la soirée a pu s'ouvrir avec une première grosse surprise. Ce n'est donc pas KOTOR qui fera son retour, mais bien un tout nouveau Star Wars Fate of the Old Republic. Une autre suite s'est également fait remarquer ce soir. Control 2, dit “Resonant”, s'est officialisé à l'occasion des Game Awards. Dans un tout autre style, Lords of the Fallen 2 a présenté son gameplay. Cela dit, l'annonce que beaucoup attendaient était celle concernant Resident Evil 9... Ça y est, le personnage tant aimé des fans s'est montré !

Plusieurs nouveautés ont aussi fait sensation ce soir. Saros en a notamment mis plein les yeux avec son gameplay. Exodus, le RPG de science-fiction, donne un nouvel aperçu de son scénario aux Game Awards. On retiendra en plus No Law, un FPS au croisement de Cyberpunk 2077 et Deus Ex, présenté en avant-première. Phantom Blade 0 a lui aussi marqué la soirée avec son panache, promettant des parties intenses.

Les plus grosses surprises de cette soirée s'appellent certainement Tomb Raider Catalyst et Legacy of Atlantis. Le retour de Lara Croft se fera ainsi en deux temps, avec deux aventures prometteuses. Larian Studio a aussi proposé un trailer d'annonce impressionnant pour Divinity, marquant lui aussi le retour d'une de ses licences cultes après Baldur's Gate 3. Autant dire qu'il va y avoir du lourd dans les prochaines années.

Toutes les annonces des Game Awards 2025

Un concert d'ouverture qui met des frissons

Star Wars Fate of the Old Republic crée la surprise en ouverture

Divinity Original Sin sort de l'ombre et lève le mystère

4 Loop, la nouveauté PlayStation se dévoile

Ontos, encore un jeu estampillé Kepler aux Game Awards

The Duskbloods a donné un nouvel aperçu sur Nintendo Switch 2

2XKO frappe encore un grand coup en s'annonçant sur console

Resident Evil 9 se montre, Leon Scott Kennedy reprend officiellement du service

Order of the Sinkin Star, une nouvelle world premiere aux Game Awards

Exodus donne rendez-vous en 2027 avec un nouveau trailer

Warlock, le nouveau jeu Donjons & Dragons s'annonce

Control Resonant crée la surprise aux Game Awards, un gros reveal pour Remedy

Gang of Dragon, une nouveauté inattendue pour les amateurs de Yakuza

Street Fighter présente la bande-annonce du film

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier noir, le jeu ultime pour les fans ?

Marvel Cosmic Invasion sous les projecteurs

Rust mobile fait une apparition surprise

Tomb Raider Catalyst, le nouveau jeu se montre pour la première fois

Tomb Raider Legacy of Atlantis, la deuxième surprise de Lara Croft

Forest 3 sort du bois pour les Game Awards

Wuthering Waves se rappelle à nos bons souvenirs aux Game Awards

Metroid Prime 4 rappelle qu'il est dispo aux Game Awards

Aniimo, le nouveau Pokemon-like en images aux Game Awards

Diablo 4 Lord of Hatred donne rendez-vous aux Game Awards

Marvel Rivals présente sa saison 6 aux Game Awards

007 First Light dévoile une nouvelle star au casting

Warframe fait une annonce avec classe

Lords of the Fallen 2 éclate tout avec son gameplay

Saros en met plein les yeux aux Game Awards

No Law, un nouveauté présentée en avant-première

Where Winds Meet s'offre un beau trailer aux Game Awards

Phasmophobia va vous faire frisonner sur Nintendo Switch 2

Total War Warhammer 40,000 s'annonce enfin

Ace Combat 8 fend l'air aux Game Awards

Star Wars Galactic Racer, une nouveauté qui arrive à fond la gomme

Out of Words, une aventure multi à ne pas louper

Megaman Dual Override s'offre une démonstration de gameplay

Nioh 3 vous convie pour une démo prochaine

Super Mario Galaxy le film vous met des étoiles dans les yeux avec son trailer

Solo Leveling Arise Overdrive dévoile de nouvelles images

Highguard World, une world premiere qui étonne en conclusion

Revivez l'intégral de la soirée des Game Awards 2025