À quelques jours de la grande cérémonie des Game Awards 2025, deux nouvelles annonces se confirment avant l'heure et il s'agit encore d'invités de marque.

Comme les éditions précédentes, les Game Awards 2025 vont non seulement décerner différents prix, mais également servir de tribunes pour présenter les jeux de demain, que cela prenne la forme des fameuses WORLD PREMIERE, ou de nouvelles annonces de jeux déjà connus. Et comme chaque année, le programme sur ce terrain se fait connaître avant même la cérémonie, soit de manière officielle, soit via des leaks. Les deux annonces qui nous intéressent ici entre justement dans ces deux catégories. Voyons tout cela plus en détail.

Une annonce très attendue à découvrir aux Game Awards 2025

Pour rappel, la cérémonie des Game Awards 2025 aura lieu ce jeudi 11 décembre à 16h30 heure du Pacifique... soit 1h30 du matin le vendredi 12 décembre chez nous. Nous suivrons tout cela en direct pour vous rapporter les annonces les plus croustillantes, ou pour que celles et ceux tenant à leur temps de sommeil puissent se tenir informés de tout cela le lendemain.

En attendant le jour-J, deux nouvelles annonces à venir durant la cérémonie des Game Awards 2025 ont en tout cas fait l'objet d'une confirmation avant l'heure, avec en l'occurrence du joli monde au programme. D'une part, les canaux sociaux officiels de l'événement organisé par Geoff Keighley ont confirmé que le très attendu Phantom Blade Zero passera une tête. Le studio chinois S-Game va en effet enfin en profiter pour confirmer la date de sortie de son jeu d'action très surveillé sur PC et PS5.

Une seconde annonce coup de poing à prévoir

La seconde annonce à venir durant la cérémonie des Game Awards 2025 qui nous intéresse ici provient quant à elle d'un leak ou d'une rumeur. Elle concerne cette fois un jeu de combat en vogue en ce moment, par un certain Riot Games : 2XKO. Le jeu de combat en tag team free-to-play dans l'univers de League of Legends sera ainsi de la fête pour révéler un nouveau champion qui rejoindre le roster du titre actuellement disponible en early access depuis début octobre 2025.

Rendez-vous donc le 12 décembre 2025 très tôt chez nous pour voir en direct la cérémonie des Game Awards 2025 et découvrir la date de sortie de Phantom Blade Zero et le nouveau champion à venir dans 2XKO.

Sources : The Game Awards sur X.com ; 2XKO Intel sur X.com