Le 11 décembre prochain, Geoff Keighley présentera la onzième cérémonie des Game Awards. En attendant de découvrir quelles annonces croustillantes nous réserve cet événement, la liste de tous les nominés a été annoncée.

La saison des récompenses est officiellement lancée. Les Golden Joystick Awards révéleront leurs lauréats la semaine prochaine, tandis que les Indie Game Awards récompenseront les jeux indépendants dès le 18 novembre. Il ne manquait plus que la cérémonie la plus médiatisée : les Game Awards 2025. Pour le grand public, cet événement représente la soirée de tous les espoirs, où les jeux tant attendus ou ceux que l'on espère revoir pourraient figurer parmi les nombreuses world premieres. Pour les professionnels, c’est l’occasion de célébrer leur travail et de, peut-être, repartir avec le prestigieux titre de GOTY 2025. Les paris étaient ouverts depuis quelques semaines, et les nominés des Game Awards 2025 viennent enfin d’être dévoilés.

Les nominés des Game Awards 2025 dévoilés

C’est la question qui brûlait toutes les lèvres. Quels seront les prétendants au titre tant convoité de GOTY 2025 ? Les joueurs s’étaient lancés dans de nombreuses prédictions, avec certains noms revenant régulièrement dans les discussions. Parmi les grands favoris, Clair Obscur Expedition 33 était pressenti pour tout rafler, tout comme la sensation Hollow Knight Silksong. Donkey Kong Bananza, Hades 2, Kingdom Come Deliverance 2, Split Fiction ou encore Death Stranding 2 figuraient également en tête de nombreuses listes avant l’annonce des nominés des Game Awards 2025. Certains avaient vu juste, et, finalement, il n’y a que peu de surprise pour cette catégorie.

Rappelons que les Game Awards 2025 se tiendront dans la nuit du 11 décembre 2025, à 1h30 du matin, heure française. La cérémonie sera diffusée en direct sur Twitch, Youtube et, pour la première fois, sur Prime Video. Voici donc sans plus attendre la liste des nominés des Game Awards 2025 :

La liste des nominés aux Game Awards 2025

Clair Obscur Expedition 33 mène le classement avec un impressionnant total de 9 nominations, un chiffre qui grimpe à 12 si l'on prend en compte les trois distinctions dans la catégorie des meilleures performances. En deuxième position, Death Stranding 2 se distingue avec 7 nominations, suivi de Hades 2 avec 6 nominations. Du côté des éditeurs, PlayStation sort du lot également en obtenant le plus grand nombre de nominations (19), notamment grâce à Ghost of Yōtei, qui est nominé dans cinq catégories aux Game Awards 2025, dont « Meilleur jeu d’action » et « Meilleure Narration ».

Le jury a rendu son verdict et la liste complète des nominés est à retrouver ci-dessous. Il convient de rappeler que c’est désormais à votre tour de faire entendre votre voix et de soutenir vos coups de cœur de l’année dans les nombreuses catégories proposées. Chaque vote compte pour l’attribution des prix, y compris ceux du public, dont les résultats seront annoncés le 11 décembre 2025. Rendez-vous sur le site officiel des Game Awards 2025 pour faire pleuvoir vos votes et influencer l’issue de cette édition.

Jeu de l'Année (GOTY 2025)

Clair Obscur Expedition 33

Death Stranding 2 : On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight Silksong

Kingdom Come Deliverance 2

Meilleure Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction

Meilleure Narration

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Kingdom Come: Deliverance II

Silent Hill f

Meilleure Direction Artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Meilleure Musique

Hollow Knight: Silksong

Hades II

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Death Stranding 2: On the Beach

Meilleur Design Audio

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Silent Hill f

Meilleure Performance

Ben Starr (Clair Obscur Expedition 33)

Charlie Cox (Clair Obscur Expedition 33)

Erika Ishii (Ghost of Yotei)

Jennifer English (Clair Obscur Expedition 33)

Konatsu Kato (Silent Hill f)

Meilleur « Game for Impact »

Consume me

Despelote

Lost Records Bloom and Rage

South Of Midnight

Wanderstop

Meilleur Jeu Service/Support

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Meilleur support de la communauté

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Meilleur Jeu Indépendant

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades II

Hollow Knight: Silksong



Meilleur Premier Jeu Indépendant

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

Innovation dans l'Accessibilité

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight

Meilleur Jeu Mobile

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Wuthering Waves

Meilleur Jeu d'Action

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades II

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Meilleur Jeu d'Action / Aventure

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

Meilleur RPG

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

The Outer Worlds 2

Monster Hunter Wilds

Meilleur Jeu de Combat

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Meilleur Jeu pour la Famille

Donkey Kong Bananza

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing: CrossWorlds

Split Fiction

Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie

The Alters

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier’s Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum

Meilleur Jeu de Sport / Course

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing: CrossWorlds

Meilleur Multijoueur

Arc Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

Peak

Split Fiction

Meilleure Adaptation

A Minecraft Movie

Devil May Cry

The Last of Us: Season 2

Splinter Cell: Deathwatch

Until Dawn

Jeu le plus Attendu des Game Awards 2025

007 First Light

Grand Theft Auto VI

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV

Créateur de Contenu de l'Année

Caedrel

Kai Cenat

MoistCr1TiKaL

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Meilleur Jeu eSports

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Meilleur Athlète eSports

brawk

Chovy

f0rsakeN

Kakeru

MenaRD

Zyw0o

Meilleur Equipe eSports

Gen.G - League of Legends

NRG - Valorant

Team Falcons - DOTA 2

Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang

Team Vitality - Counter-Strike 2



Alors pour qui allez-vous voter pour chaque catégorie ? Qui est votre GOTY 2025 et devrait repartir grand vainqueur des Game Awards 2025 ?

Source : Game Awards 2025