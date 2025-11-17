Le 11 décembre prochain, Geoff Keighley présentera la onzième cérémonie des Game Awards. En attendant de découvrir quelles annonces croustillantes nous réserve cet événement, la liste de tous les nominés a été annoncée.
La saison des récompenses est officiellement lancée. Les Golden Joystick Awards révéleront leurs lauréats la semaine prochaine, tandis que les Indie Game Awards récompenseront les jeux indépendants dès le 18 novembre. Il ne manquait plus que la cérémonie la plus médiatisée : les Game Awards 2025. Pour le grand public, cet événement représente la soirée de tous les espoirs, où les jeux tant attendus ou ceux que l'on espère revoir pourraient figurer parmi les nombreuses world premieres. Pour les professionnels, c’est l’occasion de célébrer leur travail et de, peut-être, repartir avec le prestigieux titre de GOTY 2025. Les paris étaient ouverts depuis quelques semaines, et les nominés des Game Awards 2025 viennent enfin d’être dévoilés.
Les nominés des Game Awards 2025 dévoilés
C’est la question qui brûlait toutes les lèvres. Quels seront les prétendants au titre tant convoité de GOTY 2025 ? Les joueurs s’étaient lancés dans de nombreuses prédictions, avec certains noms revenant régulièrement dans les discussions. Parmi les grands favoris, Clair Obscur Expedition 33 était pressenti pour tout rafler, tout comme la sensation Hollow Knight Silksong. Donkey Kong Bananza, Hades 2, Kingdom Come Deliverance 2, Split Fiction ou encore Death Stranding 2 figuraient également en tête de nombreuses listes avant l’annonce des nominés des Game Awards 2025. Certains avaient vu juste, et, finalement, il n’y a que peu de surprise pour cette catégorie.
Rappelons que les Game Awards 2025 se tiendront dans la nuit du 11 décembre 2025, à 1h30 du matin, heure française. La cérémonie sera diffusée en direct sur Twitch, Youtube et, pour la première fois, sur Prime Video. Voici donc sans plus attendre la liste des nominés des Game Awards 2025 :
La liste des nominés aux Game Awards 2025
Clair Obscur Expedition 33 mène le classement avec un impressionnant total de 9 nominations, un chiffre qui grimpe à 12 si l'on prend en compte les trois distinctions dans la catégorie des meilleures performances. En deuxième position, Death Stranding 2 se distingue avec 7 nominations, suivi de Hades 2 avec 6 nominations. Du côté des éditeurs, PlayStation sort du lot également en obtenant le plus grand nombre de nominations (19), notamment grâce à Ghost of Yōtei, qui est nominé dans cinq catégories aux Game Awards 2025, dont « Meilleur jeu d’action » et « Meilleure Narration ».
Le jury a rendu son verdict et la liste complète des nominés est à retrouver ci-dessous. Il convient de rappeler que c’est désormais à votre tour de faire entendre votre voix et de soutenir vos coups de cœur de l’année dans les nombreuses catégories proposées. Chaque vote compte pour l’attribution des prix, y compris ceux du public, dont les résultats seront annoncés le 11 décembre 2025. Rendez-vous sur le site officiel des Game Awards 2025 pour faire pleuvoir vos votes et influencer l’issue de cette édition.
Jeu de l'Année (GOTY 2025)
- Clair Obscur Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight Silksong
- Kingdom Come Deliverance 2
Meilleure Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Meilleure Narration
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Meilleure Direction Artistique
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Meilleure Musique
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
Meilleur Design Audio
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Meilleure Performance
- Ben Starr (Clair Obscur Expedition 33)
- Charlie Cox (Clair Obscur Expedition 33)
- Erika Ishii (Ghost of Yotei)
- Jennifer English (Clair Obscur Expedition 33)
- Konatsu Kato (Silent Hill f)
Meilleur « Game for Impact »
- Consume me
- Despelote
- Lost Records Bloom and Rage
- South Of Midnight
- Wanderstop
Meilleur Jeu Service/Support
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Meilleur support de la communauté
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Meilleur Jeu Indépendant
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Meilleur Premier Jeu Indépendant
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Innovation dans l'Accessibilité
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Meilleur Jeu Mobile
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Meilleur Jeu d'Action
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Meilleur Jeu d'Action / Aventure
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Meilleur RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Meilleur Jeu de Combat
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Meilleur Jeu pour la Famille
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie
- The Alters
- FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Meilleur Jeu de Sport / Course
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Meilleur Multijoueur
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Meilleure Adaptation
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- The Last of Us: Season 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Jeu le plus Attendu des Game Awards 2025
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Créateur de Contenu de l'Année
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Meilleur Jeu eSports
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Meilleur Athlète eSports
- brawk
- Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Meilleur Equipe eSports
- Gen.G - League of Legends
- NRG - Valorant
- Team Falcons - DOTA 2
- Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality - Counter-Strike 2
Alors pour qui allez-vous voter pour chaque catégorie ? Qui est votre GOTY 2025 et devrait repartir grand vainqueur des Game Awards 2025 ?
Source : Game Awards 2025