À l’approche des Game Awards, les projecteurs commencent à se tourner vers les studios prêts à dévoiler leurs prochains jeux. Que peux t-on apprendre cette semaine ?

À l’approche des Game Awards, les annonces s’enchaînent du côté des studios, et Neon Giant vient d’ajouter son nom à la liste. Le petit studio suédois, connu pour The Ascent, prépare officiellement la présentation de son prochain projet. Une date est fixée : le 11 décembre. Et un message accompagne le teaser, aussi sobre qu’intriguant : « Nothing is off limits ».

Un projet encore mystérieux pour les Game Awards 2025

La première image partagée par le studio pour les Game Awards 2025 ne dévoile presque rien… sauf un détail qui change tout. On aperçoit des touches de verdure, loin de l’esthétique oppressante et métallique de l’arcologie de The Ascent. Cette simple nuance suffit à laisser penser que Neon Giant explore un univers plus naturel ou moins claustrophobe que son précédent jeu.

L’autre élément notable est ce graffiti représentant un chat triste. Rien ne dit qu’il a un sens narratif, mais le studio aime parsemer ses projets de symboles cryptiques. De quoi alimenter les théories jusqu’au jour J. The Ascent était développé par une équipe minuscule, douze personnes, mais le titre avait dépassé le million d’exemplaires vendus. Succès inattendu, prolongé par un DLC payant (Cyber Heist), qui avait confirmé le potentiel du studio. Depuis, Neon Giant a été racheté par Krafton en 2022. Cette acquisition avait d'ailleurs été accompagnée d’une première indication sur leur prochain jeu, le studio travaillait sur un FPS en monde ouvert. Reste à voir si la révélation du 11 décembre au Game Awards correspond bien à ce projet ou si la direction prise a évolué entre-temps.

Une présence remarquée dans un événement déjà chargé

Le timing n’est pas anodin. Les Game Awards, vitrine mondiale pour l'industrie, accueillent chaque année son lot de surprises. Neon Giant pourrait donc profiter de l’exposition pour repositionner sa marque après plusieurs années de silence.

D’autres révélations majeures sont attendues durant la soirée des Game Awards . Un nouveau trailer pour Exodus serait dans les cartons, tandis que Blizzard pourrait lever le voile sur la prochaine extension de Diablo 4. Ubisoft, de son côté, pourrait enfin officialiser le remake de Assassin’s Creed IV : Black Flag, attendu depuis longtemps par les fans. Dans ce contexte chargé, Neon Giant devra frapper fort pour attirer l’attention… mais sa réputation de petit studio créatif et ambitieux pourrait justement jouer en sa faveur.

Source : Neon Giant