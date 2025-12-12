La soirée des Game Awards 2025 récompense une fois de plus l'industrie, que ce soit avec les jeux qui ont marqué l'année que les athlètes eSport et les créateurs de contenu spécialisés dans le gaming.
Le moment est venu de récompenser l'industrie du jeu vidéo et les personnalités emblématiques. Animés par Geoff Keighley, les Game Awards sont l'occasion de saluer les production et les performances vidéoludiques qui ont laissé une empreinte notable tout au long de l'année. Si plusieurs prix sont très prisés, il y en a un qui focalise toute l'attention, plus que les autres. Alors, quel est le jeu de l'année 2025 ?
Les premiers prix des Game Awards 2025
Comme à l'accoutumée, les premières récompenses des Game Awards ont été décernées durant le pré-show. De ce fait, vous êtes peut-être passé à côté de l'annonce du lauréat de prix notables. Par exemple, Donkey Kong Bananza a reçu celui du « Jeu pour la famille ». De même, la saison 2 de The Last of Us a été primée du prix de « Meilleure adaptation ». N'oublions pas Clair Obscur Expedition 33 qui, lui, s'est vu gratifié du prestigieux prix de « Meilleur Jeu indépendant ». Et ce n'était que le début pour le carton français.
La suite de la soirée des Game Awards promet d'être fort en émotions avec de très gros prix encore à remettre. On retient déjà Hades 2, sacré « Meilleur jeu d'action ». Retenons South of Midnight qui repart avec le prix du « Games for Impact » pour sa mise en lumière du folklore du sud des États-Unis.
Mais Clair Obscur promet d'être la vedette de cette cérémonie des Game Awards avec déjà deux prix à son actif. Jennifer English repart en effet avec le trophée de la « Meilleure performance ».
Tous les lauréats des Game Awards 2025
Meilleur Jeu pour la famille
- Donkey Kong Bananza — GAGNANT
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Innovation dans l'accessibilité
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages — Gagnant
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Meilleur Jeu eSports
- Counter-Strike 2 — Gagnant
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Meilleur Athlète eSports
- brawk
- Chovy — Gagnant
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Meilleure Équipe eSports
- Gen.G - League of Legends
- NRG - Valorant
- Team Falcons - DOTA 2
- Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality - Counter-Strike 2 — Gagnant
Meilleur Jeu mobile
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby — Gagnant
- Wuthering Waves
Meilleur Jeu indépendant
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 — Gagnant
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Meilleure Adaptation
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- The Last of Us: Season 2 — GAGNANT
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Meilleur Jeu d'action
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II — Gagnant
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Meilleure Performance
- Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)
- Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)
- Erika Ishii (Ghost of Yotei)
- Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) — Gagnante
- Konatsu Kato (Silent Hill f)
Meilleur « Game for Impact »
- Consume me
- Despelote
- Lost Records: Bloom and Rage
- South of Midnight — Gagnant
- Wanderstop
Meilleur Jeu Service/Support
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky — Gagnant
Meilleur Design Audio
- Battlefield 6 — Gagnant
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Créateur de contenu de l'Année
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL — Gagnant
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Meilleur Jeu de combat
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves — Gagnant
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Jeu le plus attendu des Game Awards 2025
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI — Gagnant
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Prix encore en attente
Jeu de l'année (GOTY 2025)
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2
Meilleure Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Meilleure Narration
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Meilleure Direction Artistique
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Meilleure Musique
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
Meilleur support de la communauté
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Meilleur Premier Jeu indépendant
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Meilleur Jeu d'action-aventure
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Meilleur RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie
- The Alters
- FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Meilleur Jeu de Sport / Course
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Meilleur Multijoueur
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Suivez les Game Awards 2025 en direct
Source : The Game Awards.