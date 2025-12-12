La soirée des Game Awards 2025 récompense une fois de plus l'industrie, que ce soit avec les jeux qui ont marqué l'année que les athlètes eSport et les créateurs de contenu spécialisés dans le gaming.

Le moment est venu de récompenser l'industrie du jeu vidéo et les personnalités emblématiques. Animés par Geoff Keighley, les Game Awards sont l'occasion de saluer les production et les performances vidéoludiques qui ont laissé une empreinte notable tout au long de l'année. Si plusieurs prix sont très prisés, il y en a un qui focalise toute l'attention, plus que les autres. Alors, quel est le jeu de l'année 2025 ?

Les premiers prix des Game Awards 2025

Comme à l'accoutumée, les premières récompenses des Game Awards ont été décernées durant le pré-show. De ce fait, vous êtes peut-être passé à côté de l'annonce du lauréat de prix notables. Par exemple, Donkey Kong Bananza a reçu celui du « Jeu pour la famille ». De même, la saison 2 de The Last of Us a été primée du prix de « Meilleure adaptation ». N'oublions pas Clair Obscur Expedition 33 qui, lui, s'est vu gratifié du prestigieux prix de « Meilleur Jeu indépendant ». Et ce n'était que le début pour le carton français.

La suite de la soirée des Game Awards promet d'être fort en émotions avec de très gros prix encore à remettre. On retient déjà Hades 2, sacré « Meilleur jeu d'action ». Retenons South of Midnight qui repart avec le prix du « Games for Impact » pour sa mise en lumière du folklore du sud des États-Unis.

Mais Clair Obscur promet d'être la vedette de cette cérémonie des Game Awards avec déjà deux prix à son actif. Jennifer English repart en effet avec le trophée de la « Meilleure performance ».

Tous les lauréats des Game Awards 2025

Meilleur Jeu pour la famille

Donkey Kong Bananza — GAGNANT

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing: CrossWorlds

Split Fiction

Innovation dans l'accessibilité

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages — Gagnant

EA Sports FC 26

South of Midnight

Meilleur Jeu eSports

Counter-Strike 2 — Gagnant

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Meilleur Athlète eSports

brawk

Chovy — Gagnant

f0rsakeN

Kakeru

MenaRD

Zyw0o

Meilleure Équipe eSports

Gen.G - League of Legends

NRG - Valorant

Team Falcons - DOTA 2

Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang

Team Vitality - Counter-Strike 2 — Gagnant

Meilleur Jeu mobile

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby — Gagnant

Wuthering Waves

Meilleur Jeu indépendant

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33 — Gagnant

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Meilleure Adaptation

A Minecraft Movie

Devil May Cry

The Last of Us: Season 2 — GAGNANT

Splinter Cell: Deathwatch

Until Dawn

Meilleur Jeu d'action

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades II — Gagnant

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Meilleure Performance

Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)

Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)

Erika Ishii (Ghost of Yotei)

Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) — Gagnante

Konatsu Kato (Silent Hill f)

Meilleur « Game for Impact »

Consume me

Despelote

Lost Records: Bloom and Rage

South of Midnight — Gagnant

Wanderstop

Meilleur Jeu Service/Support

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky — Gagnant

Meilleur Design Audio

Battlefield 6 — Gagnant

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Silent Hill f

Créateur de contenu de l'Année

Caedrel

Kai Cenat

MoistCr1TiKaL — Gagnant

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Meilleur Jeu de combat

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves — Gagnant

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Jeu le plus attendu des Game Awards 2025

007 First Light

Grand Theft Auto VI — Gagnant

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV

Prix encore en attente

Jeu de l'année (GOTY 2025)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

Meilleure Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction

Meilleure Narration

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Kingdom Come: Deliverance II

Silent Hill f

Meilleure Direction Artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Meilleure Musique

Hollow Knight: Silksong

Hades II

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Death Stranding 2: On the Beach

Meilleur support de la communauté

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Meilleur Premier Jeu indépendant

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

Meilleur Jeu d'action-aventure

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

Meilleur RPG

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

The Outer Worlds 2

Monster Hunter Wilds

Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie

The Alters

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier’s Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum

Meilleur Jeu de Sport / Course

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing: CrossWorlds

Meilleur Multijoueur

Arc Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

Peak

Split Fiction

Suivez les Game Awards 2025 en direct