Dans deux semaines, la soirée de toutes les possibilités fera son grand retour. Les Game Awards 2025 auront lieu le 11 décembre au soir, et comme chaque année, l’édition s’annonce riche en surprises. Retour de jeux disparus des radars, premiers aperçus de gameplay, révélations en pagaille et « world premiere » à la chaîne : c’est la cérémonie où tout peut arriver. Mais si l’événement est réputé pour ses annonces choc, certaines d’entre elles finissent régulièrement par fuiter quelques heures avant les festivités. Et cette fois, c’est un nom prestigieux du jeu vidéo qui en fait les frais. Son annonce prévue pour les Game Awards 2025 vient de leaker.

Un premier jeu a leaké pour les Game Awards 2025

Comme chaque année, la cérémonie ne se contentera pas de célébrer le travail des développeurs, elle servira surtout de scène aux grands noms, comme aux plus modestes, pour hyper les joueurs avant leurs prochaines productions. S’il figure parmi les jeux les plus attendus des prochaines années, The Witcher 4 fera pourtant l’impasse sur les Game Awards 2025. À l’inverse, Exodus, présenté comme une véritable alternative à Mass Effect 5, y tiendra une place de choix. Comme souvent, les contours de l’événement se dessineront progressivement durant la semaine qui le précède, tandis que Geoff Keighley et ses équipes conservent précieusement quelques « world premiere » pour maintenir l’effet de surprise. Il semble toutefois que l’une d’entre elles soit déjà connue.

Comme l’ont remarqué nos confrères de MP1ST, Remedy a déposé en Europe la marque « Control Resonant » juste avant les Game Awards 2025. Un nom qui a tout l’air du second épisode de la nouvelle saga lancée par les créateurs d’Alan Wake. Pour rappel, le projet avait été confirmé dès 2022, avant d’entrer en production en février 2025. En août dernier, le studio indiquait que le développement progressait bien. Il ne semble donc pas impossible que ce fameux Control 2 se dévoile avec une bande-annonce cinématique lors des Game Awards.

Remedy aurait d’ailleurs tout intérêt à annoncer la suite de sa licence vendue à plus de 5 millions d’exemplaires après l’échec de FBC Firebreaker, son spin-off multijoueur situé dans le même univers qui a généré 16,4 millions d’euros de pertes. L’annonce de Control Resonant aux Game Awards 2025 reste évidemment à prendre avec prudence tant qu’aucune confirmation officielle n’a été donnée. Mais au vu du timing, difficile d’en douter.

Source : MP1ST