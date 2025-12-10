Les Game Awards 2025 marquent la 11ème édition de la cérémonie organisée par Geoff Keighley. Malgré plusieurs casseroles et des polémiques l'entachant, il s'agit incontestablement d'un rendez-vous annuel incontournable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une cérémonie parmi tant d'autres visant à récompenser les meilleurs jeux d'une année 2025 absolument folle en termes d'excellents titres. Ensuite, il s'agit de la plus grosse tribune de chaque fin d'année pour que l'industrie du jeu vidéo se rassemble et fasse de grosses annonces pour son futur. Voici donc un grand récap avant l'heure H de ce qu'il faut savoir à propos des Game Awards 2025 et comment regarder tout cela.

© The Game Awards

En fil rouge, la cérémonie des Game Awards 2025 va bien entendu décerner des prix dans une trentaine de catégories pour récompenser, via une sélection motivée à la fois par un jury et le vote des joueurs, les plus grands jeux de l'année. Clair Obscur Expedition 33, lauréat historique de 12 catégories, va-t-il tout rafler comme aux Golden Joystick Awards 2025, ou se faire coiffer au poteau par d'autres concurrents extrêmement sérieux tels que Death Stranding 2, Hades 2, Hollow Knight Silksong, et tant d'autres ? C'est le 12 décembre à partir de 1h30 du matin chez nous que vous pourrez le découvrir depuis le Peacock Theater de Los Angeles. À noter qu'un « pre-show » se tiendra à 1h du matin, soit 30 minutes avant l'événement principal.

Une fois encore, le public européen se trouve clairement désavantagé par le décalage horaire, d'autant que, comme ses grandes sœurs, la cérémonie des Game Awards 2025 durera entre trois et quatre heures, pour se clôturer donc au plus tard aux alentours de cinq heures du matin pour connaître le grand GOTY 2025 après le traditionnel medley des bandes-son des différents nommés au titre ultime par l'orchestre attitré des Game Awards. Si vous en avez la force, vous pourrez donc regarder tout cela en direct sur les chaînes Twitch et YouTube officielles de l'événement, ou encore, pour la première fois de son histoire, sur Prime Video. Autrement, nous serons naturellement sur le pont, aussi vaillants que faire se peut, pour rapporter en direct les moments les plus marquants de la cérémonie, ainsi qu'un gros récap à son issue.

À quoi s’attendre pour cette édition 2025 ? Les jeux et invités confirmés

© Capcom

Même si Geoff Keighley n'a pas autant survendu les annonces à venir durant les Game Awards 2025, contrairement à l'édition de l'année dernière pour ses 10 ans, on a déjà eu droit à plusieurs confirmations officielles s'agissant des jeux et invités qui auront droit à une annonce au fil de la cérémonie. Loin de « la quarantaine » de trailers et WORLD PREMIERES promis l'année dernière, on a malgré tout une petite idée de quelques annonces importantes à surveiller le 12 décembre.

À commencer par une licence dont le retour se fait cruellement désirer depuis des années. On sait toutefois enfin qu'elle aura droit à une tribune privilégiée lors des Game Awards 2025 : Tomb Raider. Nous allons en effet enfin avoir droit à « un aperçu du futur » de Lara Croft. Geoff Keighley a en tout cas précisé que c'est « une annonce qu'il ne faudra pas manquer ». Autre rendez-vous qu'il ne faudra surtout pas manquer : celui relatif à l'extrêmement attendu Resident Evil Requiem, qui aura droit à une nouvelle bande-annonce avant sa sortie fin février 2026. Leon va-t-il enfin se montrer pour épauler Grace ? Nous le découvrirons durant la cérémonie.

Parmi les autres invités de marque confirmés des Game Awards 2025 à surveiller, on peut également citer le très intrigant Exodus, le « Mass Effect 5 avec une moustache et de la dilatation temporelle », enfin une date de sortie pour le très attendu Phantom Blade Zero, potentiellement une annonce similaire pour le populaire LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, la nouvelle et prometteuse exclusivité PS5 Saros d'Housemarque (Returnal) et enfin un tout nouveau jeu Total War, que beaucoup pressentent comme l'Ultra(marines) demandé Warhammer 40,000. 2XKO, le jeu de combat en tag team de Riot Games dans l'univers de League of Legends sorti en early access début octobre fera également un saut durant la cérémonie pour annoncer un nouveau champion.

À noter enfin que, Game Awards 2025 oblige, nous aurons également droit à plusieurs concerts. En l'occurrence, on sait déjà qu'Evanescence sera de la partie, et on se doute bien que la magnifique bande-son de Clair Obscur Expedition 33 par Lorien Testard aura également droit à une tribune privilégiée.

La liste des jeux et invités confirmés aux Game Awards 2025

2XKO – Nouveau champion

– Nouveau champion Evanescence – Performance musicale

– Performance musicale EXODUS – Nouveau trailer

– Nouveau trailer Invincible VS – Date de sortie et nouveau personnage

– Date de sortie et nouveau personnage LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir - Nouveau trailer

- Nouveau trailer Neon Giant (The Ascent) / KRAFTON – Annonce d'un nouveau jeu

(The Ascent) / – Annonce d'un nouveau jeu Phantom Blade Zero – Date de sortie

– Date de sortie Resident Evil Requiem – Nouveau trailer

– Nouveau trailer The Seven Deadly Sins: Origin – Nouveau trailer

– Nouveau trailer Tomb Raider – “Un aperçu du futur”

– “Un aperçu du futur” Total War – Annonce d'un nouveau jeu

– Annonce d'un nouveau jeu Saros – Nouveau trailer

Les rumeurs et jeux pressentis de cette édition 2025

© Ubisoft Montreal / Ubisoft Entertainment

Il ne s'agit bien sûr là que de la partie visible d'un bien plus grand iceberg d'annonces pressenti comme à venir au fil de la cérémonie des Game Awards 2025. Trois heures est en effet une longue durée pendant laquelle bien d'autres gros titres peuvent se glisser. Comme chaque année, certains invités qui tenaient à garder le secret jusqu'au bout ont fait l'objet de leaks et rumeurs avant l'heure, bien qu'il faudra attendre de voir si elles se confirment durant la cérémonie.

Parmi les rumeurs les plus insistantes, on peut notamment citer une apparition de Remedy (Alan Wake 2), qui pourrait annoncer leur prochain jeu, le fameux « Control 2 ». Death Stranding 2, invité de marque des Game Awards 2025, pourrait également en profiter pour confirmer les rumeurs autour d'un portage PC à venir. En plus de Requiem, Capcom devrait également passer une tête pour présenter à nouveau Onimusha: Way of the Sword et Pragmata, tous deux attendus l'année prochaine.

Les Game Awards 2025 devraient également faire la part belle aux Remakes, avec sur ce terrain plusieurs rumeurs insistantes autour notamment de Silent Hill 1 et Assassin's Creed Black Flag, qui pourrait s'appeler Resynced, si l'on en croit une classification PEGI juste avant la cérémonie. Parmi les bruits de couloirs plus improbables, mais qu'on espère bien voir durant la cérémonie, on peut citer pêle-mêle plusieurs titres extrêmement attendus comme Kingdom Hearts 4, FF7 Remake 3, Jurassic Park Survival, le prochain jeu de FromSoftware ou encore, soyons fous, plusieurs jeux ultra attendus tels que GTA 6, The Elder Scrolls 6 ou encore un signe de vie officiel d'un certain Half-Life 3 du côté de Valve.

Les jeux que l'on pourrait voir aux Game Awards 2025