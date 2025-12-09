Le jour-J approche à grands pas pour la grande cérémonie de fin d'année, et les Game Awards 2025 continuent de confirmer d'autres annonces, dont ici deux ultra attendues.

La cérémonie des Game Awards 2025 se tiendra en effet chez nous le vendredi 12 décembre très tôt le matin, avec d'un côté la sacralisation des gagnants de l'année dans une trentaine de catégories, et de l'autre de nombreuses annonces pour découvrir les jeux de demain. Avant les festivités, la machine de communication tourne à plein régime, histoire de teaser ce qu'on pourra y voir, au détriment toutefois d'un important élément de surprise. Deux nouvelles annonces extrêmement attendues ont ainsi fait l'objet d'une confirmation officielle avant l'heure.

Le retour de deux personnages légendaires officiellement confirmé aux Game Awards 2025

Histoire d'éviter que de potentiels leaks viennent lui couper l'herbe sous le pied, la cérémonie des Game Awards 2025 préfère avertir à l'avance certaines des annonces que nous pourrons y découvrir en amont de la soirée en elle-même. Plus récemment, nous apprenions ainsi que Phantom Blade Zero y aura enfin droit à l'annonce de sa date de sortie. À l'approche du grand soir (ou plutôt matin chez nous), voici que deux autres licences confirment officiellement leur présence avant l'heure.

Tout d'abord, une icône absolue du jeu vidéo fera son retour aux Game Awards 2025, comme l'a confirmé Geoff Keighley notamment via son compte X.com officiel : « Lara Croft revient aux Game Awards ! Rendez-vous à la cérémonie pour un aperçu du futur d'une des franchises les plus iconiques du jeu vidéo. Vous ne voudrez pas manquer cette annonce ». On peut donc enfin s'attendre à des nouvelles du fameux nouveau jeu de Crystal Dynamics.

À noter qu'un récent leak faisait état de la potentielle annonce d'un Remake du tout premier Tomb Raider... alors qu'une série de Remasters est récemment sortie. Rendez-vous donc aux Game Awards 2025 pour voir de quoi il est véritablement question. En parallèle de Lara Croft, un autre jeu qui a grandement capé l'attention du public va également ressortir de l'ombre.

Le Chevalier Noir perpétue son Héritage en bloc

La seconde annonce extrêmement attendue à surveiller à l'occasion des Game Awards 2025 s'intéresse en effet quant à elle à un certain LEGO Batman : l'Héritage du Chevalier Noir. Pour rappel, le titre avait fait très forte impression lors de son annonce à la Gamescom 2025, et nous avions également partagé un avis particulièrement enthousiaste à son égard après l'avoir essayé lors du salon allemand.

Bruce Wayne façon LEGO reviendra donc participer à la soirée mondaine que sont les Game Awards 2025 pour refaire parler de lui, avec potentiellement une bande-annonce précisant sa date de sortie, pour l'heure vaguement prévue dans le courant de 2026.