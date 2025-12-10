Chaque jour nous rapprochant de la cérémonie des Game Awards 2025 s'accompagne de nouvelles révélations concernant les annonces qui nous attendent au fil de l'événement. Qu'il s'agisse de confirmations officielles ou de leaks, la liste ne cesse de s'allonger à l'approche du Jour-J, prévu pour rappel le 12 décembre à 1h30 du matin chez nous. La dernière nouvelle en date dans le domaine nous provient ainsi d'une source on ne peut plus officielle et certainement pas dénuée d'intérêt.

Un nouvel invité de Marque se confirme pour les Game Awards 2025

Après notamment Phantom Blade Zero qui profitera des Game Awards 2025 pour annoncer sa date de sortie, ou encore Tomb Raider qui va après de longues années d'attente enfin nous offrir un « aperçu de son futur » à l'occasion de la cérémonie à venir, PlayStation vient récemment d'ajouter sa pierre à l'édifice pour nous présenter une des annonces qu'il faudra surveiller durant la soirée.

Après une dernière apparition remarquée lors du State of Play de fin septembre dernier via une présentation de gameplay, l'une des grosses exclusivités majeures de la PS5 a ainsi confirmé qu'elle repassera une tête aux Game Awards pour nous offrir un nouvel aperçu : Saros. Il s'agit pour rappel du nouveau jeu d'Housemarque, à qui l'on doit l'excellent Returnal. Bien que ce second titre exclusif à la PS5 change de licence, de personnage et de cadre, on y retrouvera peu ou prou la même formule rogue-lite dans un shooter à la troisième personne qui a fait le succès de la précédente production du studio finlandais, mais a priori moins punitif.

Contrairement à d'autres annonces d'ores et déjà officiellement confirmées comme participant aux Game Awards 2025, Saros ne devrait en principe pas nous réserver de surprise majeure, puisqu'on en connaît déjà la date de sortie : le 20 mars 2026, uniquement sur PS5. Rendez-vous malgré tout durant la cérémonie pour voir ce qu'Housemarque nous réserve dans cette aventure aux commandes d'Arjun Devraj sur la planète Carcosa, et pour voir si le talentueux studio finlandais nous « revient plus fort ».

Source : PlayStation sur X.com