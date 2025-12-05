Les Games Awards 2025 c'est le 11 décembre 2025 et de nombreuses annonces sont attendues, certaines sont déjà confirmées et ça annonce du très, très lourd !

Au fil des années, les Game Awards se sont imposés comme une cérémonie extrêmement importante chaque année et pas seulement pour remettre des prix. On sait aujourd'hui que c'est également l'une des périodes les plus propices pour les grandes annonces et les fameuses World Premieres. S'il y aura forcément énormément de surprises, certains jeux ont d'ores et déjà acté leur présence à l'évènement. La prochaine cérémonie se déroulera ce 11 décembre 2025 à 1h du matin et promet déjà du très lourd !

Quatre nouveaux jeux confirmés pour les Games Awards 2025

Il y a quelques jours, le jeu Nothing Is Off Limits, nouveau jeu du petit studio derrière le très bon The Ascent, a été confirmé pour la cérémonie des Game Awards 2025. D'autres jeux sont largement pressentis comme Control 2, repéré par MP1ST, et tout un tas d'autres jeux. Aujourd'hui, à quelques jours seulement de la grande soirée, plusieurs autres jeux et développeurs ont annoncé qu'ils seraient présents.

Les nouveaux jeux confirmés aux Games Awards 2025 :

Resident Evil 9 Requiem

Exodus

Un nouveau Total War

Invincible VS

Exodus se montrera encore bien avant Mass Effect 5

Exodus, celui que l'on prétend être l'un des plus grands concurrents du futur Mass Effect 5, a confirmé qu'il avait des choses à nous dévoiler lors de la cérémonie des Game Awards 2025. On s'attend naturellement à une nouvelle bande-annonce, peut-être même du gameplay. Espérons pourquoi pas une date de sortie dans la foulée, au moins une fenêtre ? Nous verrons.

Un nouveau Total War sera lui aussi présenté

Autre gros jeu attendu, le prochain Total War fera lui aussi partie des grosses annonces de ces Game Awards 2025 après l'apprécié Total War Pharaoh sorti fin 2023. On attend encore de savoir quelle sera la période historique qui inspirera ce nouveau jeu. Ou peut-être un univers différent à l'instar de Warhammer ? Rendez-vous le 11 décembre pour en avoir le cœur net.

The Invincible prêt à tout casser aux Games Awards 2025

Une licence très appréciée des abonnés Prime Video sera elle aussi présente lors de ces Game Awards 2025 : Invincible. Le jeu de combat Invincible VS a prévu de faire une annonce lors de l'évènement avec certainement du gameplay et peut-être même une date précise. Pour sûr en tout cas, le jeu nous révèlera de nouveaux personnages jouables qui viendront compléter son roster.

Resident Evil 9 Requiem ne manquera pas le rendez-vous

Enfin, dernier jeu à confirmer sa présence, et c'est Geoff lui-même qui l'annonce, Resident Evil 9 Requiem viendra nous montrer davantage de gameplay. Espérons que Grace visera mieux que durant les derniers extraits de gameplay. Le jeu est attendu pour le mois de février 2026 sur consoles et PC, et l'on espère qu'une démo sera annoncée pour ces Game Awards 2025, ou peut-être… un certain Leon S. Kennedy ?