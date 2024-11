Dans le vaste paysage des événements visant à récompenser les meilleurs jeux de chaque année, celui des Game Awards organisé par Geoff Keighley figure parmi les plus médiatisés. L'homme également derrière le Summer Game Fest, le de facto remplaçant de feu l'E3, dispose en effet d'une certaine influence dans l'industrie du jeu vidéo. Outre la célébration du « meilleur travail créatif et technique » de l'année sur le plan vidéoludique, la cérémonie est aussi le théâtre des bien connus WORLD PREMIERE nous offrant un aperçu des futures grosses sorties.

Le tout sera diffusé en direct sur les diverses chaînes officielles de l'événement depuis le Peacock Theater à Los Angeles le 13 décembre à partir d'1h30 du matin (heure de Paris). D'ici là, nous avions rendez-vous ce soir pour découvrir les nommés aux nombreuses catégories de cette édition 2024 des Game Awards, dont bien sûr celle du Jeu de l'Année.

Une année vidéoludique chargée, dans ses bons comme mauvais côtés

Après une édition 2023 où Baldur's Gate 3 a absolument tout raflé, les Game Awards 2024 ne manquent pas de jolis candidats. Pour rappel, les nommés aux différentes catégories sont désignés par un jury composé d'acteurs de l'industrie et de la sphère médiatique spécialisée, dont Gameblog fait partie. La rédaction a donc apporté sa pierre à ce vaste édifice. Certains de nos poulains semblent d'ailleurs avoir reçu d'égales louanges de la part d'autres organismes et personnalités, comme vous pouvez le constater ci-dessous. La communauté dispose toutefois enfin de sa catégorie dédiée : la Voix des Joueurs via trois sessions de votes d'ici au 13 décembre.

On remarque en tout cas qu'Astro Bot, L'Ombre de l'Arbre-Monde, le DLC d'Elden Ring, et Metaphor RefantaZio, les trois titres les mieux notés de l'année, connaissent notamment un rayonnement certain. Chose qui a d'ailleurs fait polémique s'agissant du second cas. Les Game Awards 2024 créent en effet pour sa dixième édition un précédent suite à une mise à jour de ses critères de sélection pour inclure dans les nommés, outre des Remakes/Remasters, des packs d'extension, contenus additionnels et saisonniers. Un choix qui peut légitimement faire débat, en dépit du niveau d'excellence proposé encore une fois par FromSoftware après avoir raflé à deux reprises le titre de Jeu de l'Année avec Sekiro en 2018 et Elden Ring en 2022. En parlant de Remakes, on constate que Silent Hill 2 et FF7 Rebirth se sont également particulièrement distingués. On remarque enfin des outsiders pour lesquels on ne s'attendait pas à autant de nominations, comme Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws ou encore Balatro.

Outre les grosses sorties de cette année, mis en vedette ici par les Game Awards 2024, cette année fut malheureusement également synonyme de continuation de l'hécatombe dont souffre l'industrie après la frénésie post-COVID. Nous avons ainsi encore déploré de nombreux licenciements massifs et fermetures de studios, certains regrettables, d'autres prévisibles (comme le cas de l'historique crash de Concord). Espérons que 2025 sera une année moins lugubre dans le domaine, mais le doute est hélas permis. Croisons également les doigts pour que les gagnants des Game Awards 2024 disposent cette année d'un peu plus de temps de parole pour s'exprimer.

La liste des nominés aux Game Awards 2024

En parlant des gagnants, voici justement sans plus attendre la liste complète des nommés à l'édition 2024 des Game Awards. Après les votes du jury pour en délimiter les contours, c'est maintenant à vous de jouer pour tenter de faire gagner votre jeu du cœur dans les nombreuses catégories ci-dessous. Votre vote sera en effet pris en compte lors de l'attribution des prix le 13 décembre prochain. Rendez-vous pour cela sur le site officiel des Game Awards. À vos suffrages !

Jeu de l'Année, le fameux GOTY

Astro Bot

Balatro

Black Myth Wukong

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

FF7 Rebirth

Metaphor ReFantazio

Meilleure Direction

Astro Bot

Balatro

Black Myth Wukong

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

FF7 Rebirth

Metaphor ReFantazio

Meilleure Narration

FF7 Rebirth

Like a Dragon Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio

Hellblade 2

Silent Hill 2

Meilleure Direction Artistique

Astro Bot

Black Myth Wukong

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

Metaphor ReFantazio

Neva

Meilleure Musique

Astro Bot

FF7 Rebirth

Metaphor ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Meilleur Design Audio

Astro Bot

Call of Duty

FF7 Rebirth

Hellblade 2

Silent Hill 2

Meilleure Performance

Brianna White (Aerith dans FF7 Rebirth)

Hannah Telle (Max Caulfield dans Life is Strange Double Exposure)

Humberly Gonzales (Kay Vess dans Star Wars Outlaws)

Luke Roberts (James Sunderland dans Silent Hill 2)

Melina Juergens (Senua dans Hellblade 2)

Meilleur « Game for Impact » (jeu transportant un message social, écologique, etc.)

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange Double Exposure

Hellblade 2

Tales of Kenzera ZAU

Meilleur Jeu Service/Support

Destiny 2 La Forme Finale

Diablo 4

FF 14

Fortnite

Helldivers 2

Meilleur support de la communauté

Baldur's Gate 3

FF 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man's Sky

Meilleur Jeu Indépendant

Animal Well

Balatra

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Meilleur Premier Jeu Indépendant

Animal Well

Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Innovation dans l'Accessibilité

Call of Duty Black Ops 6

Diablo 4

Dragon Age The Veilguard

Prince of Persia The Lost Crown

Star Wars Outlaws

Meilleur Jeu Mobile

AFK Journey

Balatro

Pokémon TCG Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Meilleur Jeu VR/AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard's Wrath 2

Batman Arkham Shadows

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening

Meilleur Jeu d'Action

Black Myth Wukong

Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40000 Space Marine 2

Meilleur Jeu d'Action / Aventure

Astro Bot

Prince of Persia The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda

Meilleur RPG

Dragon's Dogma 2

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

FF7 Rebirth

Like a Dragon Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio

Meilleur Jeu de Combat

Dragon Ball Sparking Zero

Granblue Fantasy Versus Rising

Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics

Multiversus

Tekken 8

Meilleur Jeu pour la Famille

Astro Bot

Prince Peach Showtime

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie

Age of Mythology Retold

Frostpunk 2

Kunitsu Gami Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Meilleur Jeu de Sport / Course

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Meilleur Multijoueur

Call of Duty Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40000 Space Marine 2

Meilleure Adaptation

Arcane

Fallout

Knuckles

Like A Dragon Yakuza

Tomb Raider The Legend of Lara Croft

Jeu le plus Attendu

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto 6

Metroid Prime 4

Monster Hunter Wilds

Créateur de Contenu de l'Année

Caseoh

Illojuan

Techno Gamerz

Typical Gamer

Usada Pekora

Meilleur Jeu eSports

Counter Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Meilleur Athlète eSports

33

Aleksib

Chovy

Faker

Zywoo

Zmjjkk

Meilleur Equipe eSports

Bilibili Gaming (League of Legends)

Gen.G (League of Legends)

NAVI (Counter Strike)

T1 (League of Legends)

Team Liquid (DOTA 2)

