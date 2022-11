Les nommés pour la cérémonie des Game Awards 2022 ont été annoncés et même si les jeux sont loin d'être faits, PlayStation devance les autres acteurs de l'industrie.

La grande cérémonie des Game Awards 2022 aura lieu le 8 décembre prochain. D'ici, c'est l'heure des votes puisque la liste complète des nommés a été divulguée et Sony Interactive Entertainment se démarque largement.

PlayStation en tête des nommés pour les Game Awards 2022

La liste des nommés pour les Game Awards 2022, y compris ceux en lice pour le trophée du GOTY, montre que les joueurs ont quand même eu de beaux jeux cette année.

Pour cette nouvelle édition, on assiste à une démonstration de la part de PlayStation qui compte 20 nominations. Un score supérieur aux autres acteurs. Voici le classement des nommés pour les Game Awards 2022 :

Sony Interactive Entertainment : 20

Annapurna Interactive : 11

Nintendo : 11

Bandai Namco : 8

Riot : 6

EA : 5

Focus Entertainment : 5

Finji : 4

Square Enix : 4

Warner Bros. Games : 4

Mais nomination ne vaut pas victoire. Pour repartir avec le plus de prix possible, PlayStation ira à la cérémonie avec God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou encore Gran Turismo 7. Chacun d'eux concoure dans des catégories convoitées comme celles du Meilleur Jeu de l'année, du Meilleur jeu d'action, de la Meilleure narration ou dans le cas de la simulation de Polyphony Digital, pour le Meilleur jeu de sports/course (entre autres).

Le constructeur japonais va-t-il faire une razzia ? Il y a quand même des poids lourds qui ne vont pas se laisse faire si facilement...