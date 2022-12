Oui, si les Game Awards sont devenus le rendez-vous incontournable de toute une armée de World Premieres, c’est avant tout un show censé récompenser les meilleurs jeux de l’année et élire LE GOTY ULTIME. Heureusement, entre deux grosses annonces, les lauréats sont dûment récompensés après avoir comptabilisé les voix du public et celles d’un jury composé de divers spécialistes et médias du monde entier, dont fait également partie Gameblog.

Mine de rien cette année, plusieurs titres marquants comme God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Stray ou encore A Plague Tale Requiem ont su faire sensation. Qui sont les grands gagnants de ces Game Awards 2022 ? Réponse juste en dessous.

Tous les gagnants des Game Awards 2022

GOTY - Meilleur Jeu de l’année : ELDEN RING

Si certains seront surpris, d'autres vous diront que c'était prévisible. Il faut dire que Elden Ring et God of War Ragnarok avait tout deux d'énormes arguments pour remporter le titre, mais hélas, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur et c'est l'excellent Elden Ring de FromSoftware qui rafle le prix ultime. Véritable carton, Elden Ring a véritablement conquis la presse et les joueur et nous réservera très certainement d'autres belles surprises à l'avenir. En tous cas, on dit GG au grand gagnant de cette édition 2022 !

Malgré tout, God of War Ragnarok repart avec pas moins de 5 prix, dont celui du meilleur jeu d'action, de la meilleure narration, ou encore de la meilleure OST.