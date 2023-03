Que se passerait t-il si l'on mélangeait Theme Hospital avec E.T ou Men in Black ? Sans conteste Galacticare que vous pouvez découvrir au fil de cette news. Il s'agit d'un jeu de gestion hospitalier qui reprend un peu le principe de Two Point Hospital à la différence que celui-ci se déroule dans l'espace avec de nombreux extraterrestres comme patients. Plus précisément on est amené à incarner le directeur de Galacticare, une franchise interstellaire pionnière qui entend, en ce XXIIIᵉ siècle, soigner le plus de monde possible.

Humour, gestion et science fiction pour Galacticare

Le jeu Galacticare nous fait la promesse d'une histoire riche et immersive avec une galerie de personnages hauts en couleur qui travailleront à vos côtés pour faire prospérer l’entreprise. L'objectif principal reste bien entendu de concevoir les meilleurs centres de soin possibles en personnalisant un peu tout ce que l'on veut, et notamment les intérieurs.

Au sein de son communiqué, l'éditeur nous précise qu'il est possible d'avoir un large contrôle sur tout ce qui se passe :

Contrôlez TOUT : optimisez la santé de vos patients, recrutez et virez vos collaborateurs et concevez vos hôpitaux en fonction de vos propres besoins. Investissez intelligemment vos profits dans la recherche, le développement ou encore l’anticipation des futurs désastres. Aménagez et améliorez votre hôpital tout en traitant des patients atrocement malades. Recrutez des médecins aux profils et parcours différents puis répartissez-les au mieux pour rendre votre hôpital performant. Assurez-vous que tout le monde soit satisfait en répondant aux besoins en nutrition, espaces confinés, miction, art, art postmoderne, etc. Construisez et perfectionnez les installations de traitements expérimentaux pour faire face aux problèmes de gestion toujours plus complexes d'un hôpital. Partez en Campagne ou accédez au mode Bac à sable, où vous prendrez le temps de faire de votre hôpital un endroit aussi accueillant que performant.

Pour l'instant nous n'avons aucune date de sortie précise si ce n'est un maigre 2023. On sait toutefois que le titre est prévu sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5.