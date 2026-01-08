Xbox s'apprêterait à franchir un cap dans l'histoire de ses consoles. Les dernières rumeurs semblent bien se confirmer d'après les nouvelles informations.

Désormais, nous sommes plus proches de la fin de la génération actuelle de consoles que de son commencement. De nouvelles machines devraient voir le jour avant 2030 selon les prévisions. Dès lors, la question est de savoir comment les constructeurs vont se renouveler cette fois. Du côté de Microsoft, une tendance commence à faire parler d'elle officieusement pour la prochaine Xbox et ça semble aller en se confirmant.

Xbox prendrait un tournant encore jamais vu pour une console de salon

Alors que la marque Xbox fêtera ses 25 ans cette année, elle préparerait l'une de ses plus grandes nouveautés pour sa prochaine console. Cela se passerait au niveau même de l'architecture de la machine, comme l'ont déjà rapporté plusieurs sources ces derniers mois. À en croire ces rumeurs, Microsoft voudrait proposer une expérience hybride qui se rapprocherait du PC.

Ces rumeurs paraissent de plus en plus avérées avec un nouveau leak en provenance de Windows Central. Le journaliste Jez Corden évoque cette fois un affichage en plein écran de Windows 11. En somme, la future Xbox fonctionnerait davantage comme un PC gaming, tout en conservant une interface et une ergonomie d'une console.

© Microsoft.

Cela augurerait une véritable révolution dans le champs des consoles. De fait, un tel tournant serait synonyme de bien plus d'ouverture pour cette nouvelle machine. Par exemple, elle pourrait accueillir plusieurs stores, comme Steam et Epic Games, plutôt que seulement celui de Windows. De même, l'application Xbox PC prendrait certainement plus d'ampleur. Dans le même temps, il faudrait sûrement s'attendre à un renforcement du tout-dématérialisé avec une disparition grandissante des jeux physiques sur ce support.

Une fois encore, la stratégie d'une uniformisation de l'interface Xbox d'un matériel à l'autre semble aller en se renforçant. L'idée d'avoir une expérience généralisée entre console, PC et hardware nomade paraît claire. Dans le même temps, le constructeur voudrait assurer une certaine continuité entre les machines. En effet, les rumeurs font aussi état d'une volonté de préserver la rétrocompatibilité avec la XONE et la Series X|S à l'avenir. On se tournerait donc vers une génération plus hybride que jamais, aussi bien entre les générations mais aussi les supports.