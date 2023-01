On le sait le milieu du jeu vidéo et globalement tout ce qui s'y rattache n'est pas un havre de paix pour les femmes. Des initiatives sont donc nécessaires.

Le petit milieu du jeu vidéo n'est pas tendre envers les femmes, à l'image de la société française qui a encore beaucoup de progrès à faire pour endiguer les violences et le harcèlement subit par des milliers d'entre elles chaque jour. Que cela soit du harcèlement dans les entreprises comme chez Blizzard ou à titre individuel dans le monde du streaming comme avec Amouranth, des changements doivent absolument opérer. Dans la "vraie" vie mais bel et bien aussi en ligne. C'est donc là qu'intervient FURAX.

Une vaste opération caritative avec FURAX

Une partie des créatrices et créateurs de contenus

Dans ce contexte très difficile, qui n'évolue pas forcément dans le bon sens ou alors pas assez rapidement, une équipe de bénévoles menée par les streameuses Nat_Ali et Joul avec le soutien d'associations comme Nous Toutes et Elle's Imagine'nt ont voulues créer FURAX, un marathon caritatif pour mettre en lumière le problème. Si l'objectif principal est évidemment de récolter des fonds pour lutter contre le harcèlement en ligne et les violences sexistes et sexuelles, c'est aussi un bon moyen d'éclairer et d'ouvrir les yeux à certains hommes. Qui avouons le, ne se rendent pas assez compte de la situation que peuvent vivre parfois leurs propres copines, leurs propres sœurs, etc.

L’évènement se tiendra du 25 au 26 février 2023 et accueillera notamment aussi des créatrices et créateurs de contenus comme Natoo, Modiie ou encore Usul, avec le soutien de l'entreprise Omen. Au total, c'est plus de 15 créatrices et créateurs de contenus qui se réuniront dans les studios Alt Tab Productions à Ivry-sur-Seine (sur tout de même 1300m²) pour se mobiliser pendant 48 heures. La ligne directrice étant d'échanger, d'éduquer pour aider à la construction d'un futur plus juste.

Nat_Ali, principale initiatrice du projet explique :

Avec Furax j'avais envie de créer un évènement caritatif qui assumerait enfin a 100% son côté politique sur Twitch. Les invités sont des meufs badass qui se battent tous les jours pour garder la place et la dignité qu'elles méritent sur Twitch ou des alliés qui soutiennent les causes qui leurs tiennent à coeur. Le tout dans un cadre safe et positif qui ose dire les choses et se battre pour les femmes.

Une initiative qui on l'espère portera ses fruits. Visiblement, le projet cherche encore des sponsors pour terminer de se financer, les partenaires éventuels pouvant alors s'enregistrer sur le site officiel pour soutenir l’événement.