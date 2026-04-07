11 bit studios a célébré sa licence phare en faisant deux annonces importantes autour de Frostpunk et de sa suite. Entre le poids des décisions à transporter partout avec soi et un DLC très attendu, voici ce qu’il faut retenir.

En moins de 10 ans et avec seulement deux épisodes, Frostpunk s’est taillé une place à part dans le petit monde de la gestion et de la survie. Savant mélange de city-builder et de survival, la licence a fait sa réputation grâce à ses dilemmes moraux parfois impossibles, mais toujours bien sentis. Travail des enfants, lois autoritaires et sacrifices aussi inévitables que nécessaires… chaque décision compte, pour le meilleur comme le pire. Cette vision brutale et glaciale de la survie a déjà conquis 11 millions de joueurs à travers le monde et 11 bit studios a célébré ce chiffre symbolique avec deux annonces importantes.

Deux belles annonces autour de Frostpunk

La communauté du jeu devrait s'agrandir prochainement. 11 bit studios a annoncé ce 6 avril 2026 que Frostpunk allait venir glacer le sang des joueurs Nintendo Switch 1 et 2 avec ses choix moraux. Pas de date précise pour l'instant, mais le city-builder le plus cruel du monde pourra se jouer partout ; dans le métro, sous couette ou discrètement lors d'une pause au travail. « J'adore Frostpunk parce que vous gardez toujours avec vous toutes vos décisions difficiles et la culpabilité qui va avec. Pouvoir proposer ce jeu à autant de joueurs, c'est un rêve qui devient réalité pour moi. C'est l'aboutissement parfait de ce voyage », explique Jakub Stokalski, lead designer de la licence et co-directeur de Frostpunk 2.

En parlant de la suite, son nouveau DLC, Breach of Trust, a aussi été annoncé et avec une date, lui. Le rendez-vous est ainsi donné au 23 juin 2026, direction New Edinburgh, ville construite près d'un volcan instable où vos choix peuvent sauver ou rôtir vos habitants. Changement de température donc, mais les fondamentaux restent : des votes de confiance, des colonies indépendantes, des éruptions volcaniques menaçantes, et des cendres qui intoxiquent la population. Ça s'annonce chaud pour les millions de joueurs de Frostpunk 2, qui n'attendaient que ce nouveau contenu. Pour l'heure, cinq communauté et factions ont été confirmés, au même titre que deux cartes de scénario, de lois inédites, d'événement narratifs propres à ce DLC et évidemment de nouveaux bâtiments. Le DLC de Frostpunk 2 sera donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series cet été.

Source : 11 bit studios