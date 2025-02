Les choses s’accélèrent pour Frostpunk 2. 11 Bit Studios vient de dévoiler son nouveau calendrier de mises à jour, avec plusieurs annonces importantes. Une mise à jour majeure gratuite arrive en mai, suivie d’une sortie console cet été. Et pour l’automne, un premier DLC baptisé "Spectrum" viendra enrichir l’univers du jeu. Après des mois d’attente, cette feuille de route donne enfin une idée plus claire de ce qui attend les joueurs.

Frostpunk dévoile son futur

Le 8 mai 2025, Frostpunk 2 recevra une grosse mise à jour gratuite. L’objectif : améliorer la gestion de la ville et réintroduire certaines mécaniques inspirées du premier jeu. Les développeurs restent encore discrets sur les détails, mais tout laisse à penser que cette mise à jour rendra l’administration de la cité plus fluide et apportera un meilleur équilibre entre les différents choix politiques et économiques. De quoi satisfaire les joueurs en quête de plus de profondeur stratégique.

L’une des grandes annonces concerne l’arrivée de Frostpunk 2 sur consoles. Si le premier jeu avait déjà connu un franc succès sur PlayStation et Xbox, cette suite prendra enfin le même chemin dès cet été. Pour le moment, la date exacte n’a pas été précisée. Mais il est certain que les développeurs travailleront sur des optimisations spécifiques pour adapter le jeu aux manettes et aux interfaces de ces plateformes.

Un premier DLC en préparation pour l’automne

Autre nouveauté, Frostpunk 2 accueillera son premier DLC "Spectrum" à l’automne. Peu d’informations ont été dévoilées, mais il semblerait que cette extension mette l’accent sur l’histoire et la psychologie des habitants de New London. On peut s’attendre à un approfondissement des tensions sociales et politiques déjà présentes dans le jeu, avec peut-être de nouvelles mécaniques liées à la survie et à la gouvernance.

Avant tout cela, un autre événement marquant approche. Le 24 avril, 11 Bit Studios fêtera le septième anniversaire de la franchise Frostpunk. Le studio n’a pas encore donné de précisions sur cette journée, mais il pourrait y avoir des annonces exclusives ou même un événement spécial pour les joueurs.

Source : 11 Bits Studio