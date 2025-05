Frostpunk 2 continue d’évoluer, et 11 bit studios frappe fort avec une mise à jour majeure. Au programme : du contenu inédit, des mécaniques retravaillées et même un mode plus accessible pour les joueurs qui veulent souffler. Disponible dès maintenant sur PC, ce patch 1.3 promet de transformer votre manière de jouer.

Une nouvelle carte sur Frostpunk 2 pour les fans de la première heure

La carte The Pit fait son grand retour mais dans Frostpunk 2. Déjà présente dans le premier Frostpunk, elle revient dans une version revue pour le mode Utopia Builder. Ici, vous devez bâtir votre ville autour d’un ancien chantier de générateur abandonné. Ce cadre inédit impose de nouvelles contraintes… et donc de nouvelles stratégies. Rien n’est figé, tout est à repenser.

Autre nouveauté : Tales from the Frostland. Il s’agit de scénarios optionnels pour Frostpunk 2, avec des objectifs clairs et une narration renforcée. Chaque défi raconte une histoire, avec ses contraintes et ses récompenses. Terminez-en un et vous débloquerez un monument unique. Échouez… et la partie s’arrête. Ces récits apportent un vrai plus pour ceux qui cherchent du challenge et de la profondeur.

Le chauffage, un enjeu local désormais

C’est sans doute le plus gros changement de cette mise à jour. Jusqu’ici, la chaleur était gérée à l’échelle globale. Désormais, chaque district a sa propre température. De "gelé" à "agréable", chaque niveau a ses effets sur les habitants, la santé ou la productivité.

Un nouveau système d’allocation de chaleur de Frostpunk 2 permet de répartir la puissance du générateur selon les besoins. Mais attention : celui-ci a maintenant une capacité limitée. Il faudra faire des choix. D’autant que certains bâtiments produisent aussi de la chaleur… ou de la maladie. La gestion devient donc bien plus fine, plus réaliste, et surtout plus stratégique.

Envie de construire tranquillement sans être submergé ? Le mode Sérénité est fait pour vous. Pas de guerres de factions, météo plus douce, ressources plus abondantes… Ce mode plus détendu permet de profiter du jeu Frostpunk 2 à son rythme, sans renoncer à la richesse de l’expérience.

La mise à jour 1.3 apporte aussi de nombreuses améliorations :

Nouvelles lois et technologies

Deux nouveaux bâtiments

Un équilibrage général plus fluide

Des ajustements visuels sur les districts et bâtiments

De nouveaux succès à débloquer

Des optimisations techniques (temps de chargement, moteur Unreal Engine 5.4.3)

Des ajouts pour la création de mods (tutoriels, outils, interface repensée)

Source : 11 Bits Studio