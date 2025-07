Un an après son arrivée sur PC, Frostpunk 2 débarquera officiellement sur PS5 et Xbox Series à la rentrée, avec de belles éditions physiques à la clé pour l’occasion.

Né entre les mains de 11 Bit Studios en 2018, Frostpunk s’est rapidement imposé comme une expérience de choix pour les amateurs de jeux de survie et de gestion. Devant les critiques très positives qu’il a reçues, c’est donc sans grande surprise que le studio a décidé de prolonger l’aventure avec un deuxième opus, sobrement baptisé Frostpunk 2, qui a vu le jour le 20 septembre dernier en exclusivité sur PC. Bonne nouvelle cependant : des millions de joueurs supplémentaires vont eux aussi bientôt pouvoir en profiter !

En effet, comme officialisé par 11 Bit Studios, Frostpunk 2 va prochainement faire son arrivée sur PS5 et Xbox Series, où il a été annoncé pour le 18 septembre 2025. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il a également été confirmé par le studio que le titre sera inclus dès le jour de sa sortie dans le catalogue du Xbox Game Pass, ce qui permettra aux plus curieux des joueurs de s’y essayer à moindre coût. Mais ce n’est pas tout, puisque des versions physiques ont elles aussi été annoncées pour l’occasion.

Grâce à la participation de Skybound Games, Frostpunk 2 va ainsi pouvoir rejoindre la bibliothèque des collectionneurs, qui n’auront pas moins de deux éditions spéciales à leur disposition : l’édition Icebreaker, vendue au tarif de 49.99€ ; et l’édition Whiteout, vendue au tarif de 99.99€. Pour ce qui est de leur contenu, voici ce qu’elles proposent :

Édition Icebreaker :

Le jeu Frostpunk 2 au format physique

Un diorama pop-up de New London

La nouvelle « Warm Flesh » au format numérique

Un artbook numérique sur les coulisses du développement

Édition Whiteout :

Le jeu au format physique

L’intégralité du contenu de l’édition Icebreaker

Un coffret vitrine multi-couches

Deux cartes postales

L’un des deux écussons brodés aux couleurs des factions du jeu

Un porte-clé

Des stickers

Précisons que ces versions physiques de Frostpunk 2 sont également prévues pour le 18 septembre, et qu’elles sont d’ores et déjà disponibles à la précommande chez certains revendeurs. Il en va de même pour l’édition numérique du jeu sur Xbox Series, qui est d’ailleurs proposée au tarif exceptionnel de 29.24€ actuellement. Attention toutefois, cette promotion se terminera dès demain, faisant ainsi repasser le prix du jeu à 44.99€. Notons enfin que la version PS5 numérique, quant à elle, ne peut pas encore être précommandée.