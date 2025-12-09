Le retour de Frostpunk pourrait apporter un gros renouveau à la formule avec une vision qui intrigue déjà et laisse entrevoir une évolution majeure pour le remake.

11 bit studios a de grandes nouvelles pour les amateurs de la saga Frostpunk. Le jeu de stratégie va prochainement revenir sur le devant de la scène, et pas de n'importe laquelle des manières. Les fans de la première heure reviendront plusieurs années en arrière avec un remake qui va raviver des souvenirs tout en apportant un vent de fraîcheur sur la proposition originale. L'équipe a levé le voile sur les premiers détails brumeux qui laisse présager du très bon à venir dans un avenir pas si lointain.

Frostpunk va faire les choses autrement à New London

Les équipes de 11 bit studios ont tenu leur nouveau showcase. À cette occasion, elles ont présenté plus en détails un futur jeu qui a comme un goût de déjà-vu. En effet, elles planchent actuellement sur Frostpunk 1886, un remake ambitieux du premier épisode sorti en 2018. Pourquoi ambitieux ? Car il ne s'agira pas que d'un lifting visuel sous Unreal Engine 5. Le projet vise à repenser l'expérience originale pour l'enrichir et proposer une autre dynamique qu'il y a 7 ans.

Si d'une part le jeu gagnera en fluidité et en finesse graphique grâce au nouveau moteur de Frostpunk 1886, c'est surtout le gameplay qui devrait gagner en profondeur. Le directeur du studio, Maciej Sulecki, ne cache l'envie de placer encore davantage les habitants de New London au centre de l'expérience. Cela passe bien sûr par des animations plus denses pour gagner en authenticité, mais aussi par les mécaniques elles-mêmes.

À ce titre, Frostpunk 1886 tendra à accentuer les dilemmes moraux du jeu original. Typiquement, le travail des enfants qui avait tant fait débat en 2018 sera plus éprouvant qu'auparavant. Cela passera par exemple par les animations des plus jeunes, que vous pourrez observer en train de jouer dans la ville. Des mécaniques de jeu inédites seront aussi de la partie, de même qu'un support de mods pour prolonger la durée de vie du remake. Cette revisite du titre fondateur de la licence débarquera sur PC en 2027. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre wishlist sur Steam.