Le studio 11 bit, bien connu pour ses jeux de gestion à la fois exigeants et profonds, vient de confirmer une nouvelle qui devrait ravir les fans de Frostpunk : un nouvel épisode de la série est en cours de développement, avec une sortie prévue dès 2027.

Une suite logique pour la licence forte Frostpunk

C’est à l’occasion de son dernier rapport financier que 11 bit studios a levé le voile sur ce projet encore mystérieux. Sans entrer dans les détails, le studio a simplement indiqué qu’il s’agissait du prochain jeu situé dans l’univers de Frostpunk, avec une production désormais bien lancée.

L’objectif ? Continuer à capitaliser sur une licence qui a su marquer les esprits grâce à son ambiance glaciale, ses choix moraux déchirants et ses mécaniques de survie poussées. Dans le communiqué, le studio polonais explique vouloir désormais diversifier ses projets, en jouant à la fois sur la taille des productions et leurs rythmes de sortie. Une manière de ne pas tout miser sur un seul gros titre à la fois, et d'assurer une présence régulière sur la scène vidéoludique.

Dans cette optique, 11 bit a également annoncé qu’un autre jeu de plus grande envergure est en développement. Celui-ci n’est pas lié à Frostpunk, et ne devrait voir le jour qu’en 2029. Aucun détail n’a été donné, mais cela confirme que le studio voit loin.

Un calendrier bien rempli en attendant

En parallèle, le studio ne reste pas inactif et ne travaille pas que sur Frostpunk. Il prépare pour cet été la sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault, suite du jeu d’action/gestion qui avait connu un joli succès. Et surtout, The Alters, un jeu narratif ambitieux, débarquera dès le 13 juin sur PC, PS5 et Xbox Series. Petite info qui ravira les abonnés : The Alters sera disponible Day One sur le Game Pass, confirmant le partenariat toujours solide entre Microsoft et 11 bit studios.

