Coup sur coup, le talentueux studio japonais FromSoftware s'est fendu de deux titres relativement différents de ses productions habituelles : Elden Ring Nightreign et The Duskbloods. Tous deux présentent en effet une composante principalement multijoueur. Le premier, à venir ce 30 mai, se veut une sorte de Battle Royale Rogue-lite en coopération. Le second à venir exclusivement sur Nintendo Switch 2 courant 2026, proposera quant à lui une dynamique PvPvE, soit un mélange entre combats contre d'autres joueurs et l'environnement. Le directeur du studio, Hidetaka Miyazaki, a cependant tenu à rassurer les fans de ses précédents jeux.

Petit virage de passage pour FromSoftware, d'après son directeur

Dans un article de blog d'une série baptisée « La Voix du Créateur », Nintendo invitait Hidetaka Miyazaki, directeur de FromSoftware, à expliquer le concept derrière The Duskbloods. Celui-ci marque à bien des égards un virage certain pour le studio. Tout d'abord, il s'agira d'une exclusivité Nintendo Switch 2 à venir courant 2026. Que celle-ci revête un caractère temporaire ou non, cela reste à voir. Mais surtout, il s'agit, comme Nightreign, d'un jeu mélangeant des éléments de Joueurs contre Joueurs et Joueurs contre l'Environnement dans une seule et même partie.

« J'ai toujours trouvé la structure PvPvE intéressante. Cela permet d'explorer une large gamme d'idées de game-design. Il s'agit également pour nous d'un défi intéressant dans nos capacités à créer des ennemis exigeants. Je ne suis moi-même pas un fervent adepte de PvP, et je voulais que The Duskbloods plaise aussi à des joueurs comme moi ». Or, ce mélange des genres avec comme point focal une expérience multijoueur n'a pas été du goût de tous les fans de FromSoftware, qui apprécient dans ses jeux le fait que le solo soit au cœur de l'expérience. Hidetaka Miyazaki avait ceci à dire à ce sujet pour les rassurer : « laissez moi clarifier une chose. The Duskbloods est en effet un titre multijoueur en ligne à son cœur. Mais cela ne signifie aucunement que nous avons décidé de nous dédier exclusivement à la création de jeux multijoueur à l'avenir ».

« Je rappelle également que la version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring a également été annoncée, et nous souhaitons toujours activement développer des jeux principalement solo comme celui-ci, qui embrasse notre style plus traditionnel ». Des cas comme Nightreign et The Duskbloods sont donc a priori seulement des expériences de passage pour FromSoftware, au grand soulagement de ses fans.

Source : Nintendo