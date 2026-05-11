Il y a eu la période zombie, l'ère des vikings et maintenant la piraterie ? Les jeux suivent souvent des tendances et il se pourrait bien que les corsaires aient la côte en ce moment. Sea of Thieves marche toujours très bien, Skull and Bones n'a finalement pas pris l'eau, Assassin's Creed Black Flag Resynced va bientôt débarquer et un certain Windrose cartonne sur Steam. Il n'y a pas à dire, il y a une mode très marquée dernièrement et les joueurs sont au rendez-vous. Si bien d'ailleurs que beaucoup sont déjà en train de saliver en théorisant sur quelques rumeurs ayant fait surface ces derniers jours, qui suggèrent que FromSoftware aussi préparerait quelque chose sur le thème de la piraterie.

Deux vagues de rumeurs, un seul thème pour le prochain FromSoftware

Un souls chez les pirates ça vous tente ? Des rumeurs sorties de nulle part, puisqu'elles proviennent littéralement d'une source anonyme ayant posté sur le forum 4Chan, suggèrent que le prochain jeu de FromSoftware serait un soulslike à la sauce Assassin's Creed Black Flag. Il y a cependant au moins deux écoles. L'une des sources nous affirme que le jeu nous proposerait de naviguer dans un vaste monde ouvert à la Elden Ring en explorant des îles. Pas plus de détails si ce n'est un titre potentiel : Cerulean Onslaught, et des informations qui affirment que le jeu serait auto-édité, se montrerait lors du Summer Game Fest et sortirait même avant The Duskbloods, le prochain jeu officialisé de FromSoftware, exclusif à la Nintendo Switch 2.

Capture du post 4Chan sur la première vague de rumeurs

L'autre source de rumeurs affirme quant à elle que le jeu se déroulerait en réalité sur un gigantesque navire qui s'écraserait sur une île mystérieuse en "fusionnant" avec. Le joueur incarnerait visiblement un être appelé "noyé" ou "noyé des profondeurs", ce qui fait une fois de plus penser à une personne "morte-vivante", dans la droite lignée de ce que nous propose en général FromSoftware. Ce ne serait pas un monde ouvert comme peut l'être Elden Ring, mais plutôt un univers semi-ouvert et interconnecté à la manière de tous les autres jeux du studio comme la trilogie des Dark Souls. Pas de titre, si ce n'est la mention du mot Navire (ou quelque chose de similaire), ni aucune information sur une potentielle date de sortie.

Capture du post 4Chan sur la seconde vague de rumeurs

Un Elden Ring ou un Dark Souls chez les pirates ? Les fans sont déjà chauds !

Deux sources dont on ne sait rien qui ont toutefois réussi à rendre fous les fans de la franchise. Visiblement l'idée de voir FromSoftware s'attaquer à l'univers de la piraterie vend du rêve. Le studio est réputé pour avoir une direction artistique très atypique, souvent sombre, naviguant non loin de l'horreur et de différents folklores. FromSoftware a également tendance à grandement s'inspirer d'œuvres comme Lovecraft, ou encore certains mangas à l'instar de Berserk, dont de très nombreuses créatures sont directement inspirées. Les fans sont d'ores et déjà en train de théoriser sur ce que l'on pourrait retrouver dans un tel jeu, des créatures horrifiques tirées du folklore marin, un lore unique en son genre ou encore de nouvelles inspirations. Évidemment, rien de tout ceci n'est officiel et les sources ne sont actuellement pas fiables pour un sou, mais ça laisse rêveur tant le potentiel est là.