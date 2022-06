Pendant qu'Elden Ring fait le beau avec ses plus de 13,4 millions d’exemplaires vendus, l'équipe de FromSoftware, elle, ne prend pas de vacances. C'est ce que révèlent des offres d'emploi et une interview d'Hidetaka Miyazaki, président et game director du studio.

FromSoftware travaille sur différents jeux

Le studio japonais de Dark Souls ou Demon's Souls PS5 « wants you » pour de multiples jeux en développement. C'est l'utilisateur Nibellion qui a repéré l'information sur Twitter.

Nous avons commencé à recruter du personnel pour un large éventail de postes dans le cadre de plusieurs nouveaux projets. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour créer des jeux chez FromSoftware. Veuillez consulter notre site web spécial pour plus d'informations.

Bien entendu, les projets ne vont pas être divulgués sur la place publique. Mais il y a peut-être déjà une piste assez sûre. C'est celle d'Armored Core 6. En début d'année, un membre de ResetERA a affirmé avoir pris part à un questionnaire sur un nouveau jeu de la série. Il avait même publié des screenshots. Le soft aurait une carte très vaste, des combats de boss façon Souls-like ou encore des combats au corps à corps et à distance avec des armes. Et également une personnalisation poussée des mechas.

Elden Ring 2 est aussi une option sérieuse vu le succès, d'autant que la franchise veut se développer davantage. Puis il y a le fantasme Blooborne 2 réclamé à corps et à cris par les fans.

Hidetaka Miyazaki aux commandes du prochain titre

Hidetaka Miyazaki a aussi confirmé être au travail sur plusieurs jeux avec son studio lors d'une interview avec 4Gamer. Il a même ajouté que l'un d'eux était « actuellement en phase finale de développement ». Un jeu en gestation depuis six ans maintenant et qui pourrait être Armored Core 6.

Miyazaki-san est sur un des titres en qualité de réalisateur, et à l'avenir, il aimerait un projet fantasy « plus abstrait ».