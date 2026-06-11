FreeStyle Football 2, le jeu de foot de rue coréen qui a déjà rencontré son petit succès, s’offre une démo gratuite sur Steam, pile à temps pour le début de la Coupe du monde 2026.

Timing parfait pour FreeStyle Football 2. Le jeu profite du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026 et du prochain Steam Neo Fest, qui se tiendra du 15 au 22 juin 2026, pour se laisser approcher par les joueurs. Pas besoin d’attendre la grand-messe estivale des démos de Valve pour essayer ce nouveau jeu de foot. Une démo gratuite est disponible dès maintenant sur Steam. L'occasion pour les amateurs de ballon rond de découvrir cette suite, qui entend conjuguer accessibilité et spontanéité du foot de rue, le tout avec une réalisation plus moderne.

Le succès semble d’ailleurs déjà au rendez-vous. Les développeurs ont en effet dû revoir à la hausse les capacités de leurs serveurs après une seconde bêta fermée dont l’affluence a dépassé leurs attentes. Ce nouveau galop d’essai sur Steam donnera ainsi accès à plusieurs nouveautés, dont des cosmétiques inspirés des équipes nationales, une carte située à New York, un mode classé pour les compétiteurs, et un système de salon (Lounge) permettant de recruter de nouveaux personnages. Celles et ceux qui participeront à cet essai gratuit de FreeStyle Football 2 repartiront d’ailleurs avec quelques récompenses, dont les gants « Kickoff » et une icône de profil. FreeStyle Football 2 est donc jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 22 juin à 19h00, heure française.